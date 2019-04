AK Parti MYK Toplantısı

Bakara Suresi'nin 177. ayetinde insanlık konusunda yapılan çağrıyı anımsatan ve Türk milletinin tarih boyunca zorda olanlara, mazlumlara kapısını açtığını dile getiren Çelik, "Şimdi bu faşist uygulamaya imza atanlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ne dediğini duymak istiyoruz." dedi.

Çelik, Paris Belediye Başkanı'nın kendilerini tebrik etmesinden büyük gurur duyanların bu belediye başkanının mültecilerin yatmaması için köprü altlarına kaya blokları yerleştirmek, onlara çorba dağıtan öğrenciler hakkında şikayette bulunmak gibi icraatlarını da bilmesi, bu kişiyi örnek almaması gerektiğini ifade etti.

- "Bu büyük bir utançtır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaşanan durumun Türkiye'nin ne geleneğinde ne de siyasi tarihinde yeri olmayan bir husus olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük bir utançtır. Bu utançtan Türk siyaseti, milletimiz sorumlu değildir. Bunu yapan şahıs sorumludur. Bir de şuna dikkat çekmek gerekir; Avrupa'daki aşırı sağcıların, faşistlerin kullandığı argüman bu belediye başkanı tarafından burada da kullanılıyor. Sanki mülteciler, göçmenler olmasa her yer cennetmiş gibi her türlü aksaklık, olumsuzluk, hayatın olağan akışı içerisinde her zaman var olmuş sıkıntılar mültecilere yüklenmeye çalışılıyor.