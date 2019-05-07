AK Parti MYK toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır." dedi. Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararına ilişkin Çelik, şöyle konuştu: "YSK tüm bu süre içerisindeki incelemelerinden sonra İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Milletimizin iradesine başvurmak, şüpheleri kaldırmak ve birtakım sıkıntılı durumları izale etmek açısından milletin iradesine başvurmak her zaman için yegane pusulamızdır. İstanbul seçimleri gerçekleştiği andan itibaren ortaya çıkan tartışmalar İstanbul gibi büyük bir kentin yönetilmesinde, seçim sürecinde ortaya çıkan bu sıkıntılar bu kentin yönetilmesinde bundan sonrasıyla ilgili daha bir berrak tablonun ortaya çıkmasını gerektiriyor." Çelik, hukuken ortaya koydukları ve sundukları delillerin YSK tarafından dikkate alındığına işaret ederek, "Suç duyurusunda bulunacak kadar ciddiye alınmıştır, doğru görülmüştür ve yerinde görülmüştür." ifadesini kullandı. Bunlar da ilginizi çekebilir 7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali CHP'den MYK sonrası çok sert açıklama! Binali Yıldırım: ”Seçimin patronu YSK kararını vermiştir”

YSK'nin kararıyla millet iradesine yeniden başvurulacağını ve seçimlerin yenileceğini hatırlatan Çelik, "Başından beri biz AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığımız her açıklamada, Genel Başkanımızın yaptığı bütün açıklamalarda sürece saygı gösterdiğimizi, hukuki sürece gösterdiğimiz saygının sonuca saygı gösterdiğini ifade ettik. Oy namustur dedik, tek bir vatandaşımızın bile oyunun heba olmaması gerektiğini söyledik." şeklinde konuştu. Çelik, bu süreçte esas olanın hukuk olduğunu ve burada sürecin patronunun YSK olduğunu yineledi. AK Parti olarak diğer partiler gibi kendilerinin de itirazlarda bulunduğunu anımsatan Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "Biz bu itiraz yollarına başvurunca iki tane propagandayla karşı karşıya kaldık. Birisi öteden beri dışarıdan ifade edilen ve içeriden CHP tarafından dillendirilen bir şey 'Demokratik yolla işte iktidarın yönetimlerin el değiştirmesine karşı çıkıyor' gibisinden, ikincisi de başvurduğumuz itiraz yolunun sonucu kabullenmemek gibi bir amaca dönük olduğuna dair. Bu ikisinin de ne siyasi bir temeli vardır ne de hukuki bir temeli vardır. Bizim seçim kanunumuz seçimden sonraki itiraz sürecini, seçim sürecinin bir parçası olarak tanımlamıştır.