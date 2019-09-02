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AK Parti MYK Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 19:32 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (1) - "(Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Osmanlı Devleti aleyhindeki açıklamaları) Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz" - "İlişkilerimizi zehirleyen bu tip açıklamalar yerine ilişkilerimizi daha iyiye götürecek, tarihi gerçekleri saptırmayan, mantığa ve tarihi belgelere uygun yaklaşım sergilenmesini bekliyoruz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı"na yönelik açıklamalarına ilişkin, "Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Çelik, toplantıda, Teşkilat Başkanlığının sunumunun değerlendirildiğini aktardı.

Adli yıl açılış törenini hatırlatan Çelik, bu konuda bazı spekülasyonların gerçekleştirildiğini, "bazı baroların protestosu" gibi ideolojik angajmanla yapılmış yaklaşımlar görüldüğünü belirtti.

Çelik, Türkiye için önemli olan bir toplantının gerçekleştirildiğini dile getirerek, yasama, yürütme ve yargının temsilcilerinin önemli konuları ele aldığını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, adli yıl açılış töreninin ardından da "Tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde neden yapıldı? Bu yargı bağımsızlığına halel getirmiyor mu?" şeklindeki tartışmaları sürdürme tavrının devam ettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki birimlerin, devletin tüm birimlerinin toplantılarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenmiş bir yapı olduğuna işaret eden Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin milletin evi olduğunu vurguladı.

Çelik, "Buradaki toplantıların bu şekilde bir tartışmanın konusu olması, mekan tartışması düzeyinden ideolojik tartışmaya bağlanan, hiçbir şekilde mantığı olmayan yaklaşım olarak ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Son derece önemli toplantı"

"Türkiye'nin geride bırakması gereken dar ideolojik bakış açısı çeşitli vesilerle gündeme geliyor." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı dediğimizde, savunma makamının kendi gündemine hakim olması, hak ve kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili konular gündeme geldiğinde, esas olarak en büyük sorunlardan bir tanesinin bu ideolojik yaklaşım olduğunun altını çizmek isteriz. Böyle bir günde son derece önemli toplantı, önemli bir değerlendirme platformu olarak ortaya çıkmıştır."

Çelik, yeni adli yılın adalet duygusunun daha ileri noktalara taşındığı dönem olması temennisinde bulundu.

- "Hiçbir mantığı yoktur"

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın "Osmanlıların Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı"na yönelik açıklamalarını hatırlatan Çelik, bu ifadelerin dar bakış açısıyla ortaya konduğunu ve yakışıksız olduğunu vurguladı.

Çelik, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu ifadeleri tümüyle reddediyoruz, protesto ediyoruz. Lübnan Cumhurbaşkanı, Osmanlı'nın Lübnanlılara devlet terörü uyguladığı şeklinde bir ifadede bulunuyor. Bunun son zamanlarda ülkelerinin müfredatlarında, Osmanlı İmparatorluğu'na karşı olumsuz yaklaşımlar ortaya koydukları söylenen birtakım ülkelere sinyal gönderme şeklinde yaklaşım mı olduğunu merak etmekteyiz. Çünkü bu derece mesnetsiz ve ön yargılı açıklama yapılmasının hiçbir mantığı yoktur. Ne Lübnan-Türkiye ilişkilerine faydası vardır ne de tarihi gerçeklerle uyuşmaktadır."

Lübnanlı bazı tarihçilerin, önemli siyasetçilerin bu açıklamaya tepki gösterdiğini anımsatan Çelik, açıklamalarda Osmanlı döneminde devlet terörünün söz konusu olmadığının vurgulandığını aktardı.

Çelik, Osmanlı döneminde Hristiyan kadınların hak ve hukuklarının korunması için atılan adımlarla ilgili de örnekler verildiğini, Lübnan Cumhurbaşkanlığı makamının Taif Anlaşması uyarınca Lübnanlı Hristiyanların temsil ettiği makam olduğunun hatırlatıldığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın, Osmanlı döneminde kilise inşa edildiğini, kiliselerin tamir edildiğini bilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, bu gerçeklerin bilinmemesinin söz konusu olmadığının altını çizdi.

- "Lübnan kardeş bir ülkedir"

Çelik, "devlet terörü" ifadesini kınadıklarını yineleyerek, Osmanlı döneminde bölgenin barış içerisinde yaşadığını hatırlattı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın, Osmanlı'nın çekilmesinin ardından bölgedeki kaynakları sömürenleri nüfus sahibi kişiler, odaklar, devletler olarak değerlendirdiğine, bunun da sömürge yönetimler karşısındaki tipik ezikliğin ürünü olduğuna dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"İlişkilerimizi zehirleyen bu tip açıklamalar yerine ilişkilerimizi daha iyiye götürecek, tarihi gerçekleri saptırmayan, mantığa ve tarihi belgelere uygun yaklaşım sergilenmesini bekliyoruz. Lübnan kardeş bir ülkedir. Hiçbir şekilde birtakım açıklamalarla, siyasilerin davranışlarıyla aramızdaki ilişkiler bozulacak değildir. Lübnan'la ilişkilerimiz, kardeşlik ilişkisine, derin tarihi hukuka, gelecek perspektifine dayanmaktadır."

Çelik, Lübnanlılara acı çektirmiş sömürge dönemlerini yücelten açıklama yapılmasını üzüntüyle karşıladıklarını da ifade etti.

Açıklamanın kasıtlı ve siyasi olarak yapıldığını düşündüklerini söyleyen Çelik, Osmanlıların bölgeye geldiğinde büyük Lübnan diye bir ülkenin bulunmadığını, Osmanlı tarafından siyasi kontrol ele alındığında da savaşın söz konusu olmadığını anlattı.

Çelik, Lübnanlı makamlarla ilişkilerin daha iyiye gitmesi konusunda kararlılıklarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

(Sürecek)

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