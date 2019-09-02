AK Parti MYK Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Çelik, adli yıl açılış töreninin ardından da "Tören Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde neden yapıldı? Bu yargı bağımsızlığına halel getirmiyor mu?" şeklindeki tartışmaları sürdürme tavrının devam ettiğini anlattı.

Çelik, Türkiye için önemli olan bir toplantının gerçekleştirildiğini dile getirerek, yasama, yürütme ve yargının temsilcilerinin önemli konuları ele aldığını söyledi.

Adli yıl açılış törenini hatırlatan Çelik, bu konuda bazı spekülasyonların gerçekleştirildiğini, "bazı baroların protestosu" gibi ideolojik angajmanla yapılmış yaklaşımlar görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki birimlerin, devletin tüm birimlerinin toplantılarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlenmiş bir yapı olduğuna işaret eden Çelik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin milletin evi olduğunu vurguladı.

Çelik, "Buradaki toplantıların bu şekilde bir tartışmanın konusu olması, mekan tartışması düzeyinden ideolojik tartışmaya bağlanan, hiçbir şekilde mantığı olmayan yaklaşım olarak ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Son derece önemli toplantı"

"Türkiye'nin geride bırakması gereken dar ideolojik bakış açısı çeşitli vesilerle gündeme geliyor." diyen Çelik, şöyle devam etti:

"Yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı dediğimizde, savunma makamının kendi gündemine hakim olması, hak ve kabiliyetlerinin geliştirilmesiyle ilgili konular gündeme geldiğinde, esas olarak en büyük sorunlardan bir tanesinin bu ideolojik yaklaşım olduğunun altını çizmek isteriz. Böyle bir günde son derece önemli toplantı, önemli bir değerlendirme platformu olarak ortaya çıkmıştır."