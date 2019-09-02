HABER

AK Parti MYK Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 20:21 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: (3) - "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak bir durum söz konusu değildir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak bir durum söz konusu değildir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz ile ilgili hak ve menfaatlerinin korunmasına ilişkin ortaya koyduğu tutuma bazı ülkelerin olumsuz yaklaşımlarının devam ettiğini söyleyen Çelik, bunun Avrupa Birliği değerleriyle uyumlu bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın arkasında olduklarına yönelik açıklamasını anımsatan Çelik, "Bu açıklama sadece bir mahalle dayanışması açıklamasıdır. Ne oradaki gerçeklerle uyum gösteriyor ne de uluslararası hukuka uygun bir açıklamadır." diye konuştu.

Çelik, Türkiye'nin bölgedeki arama ve sondaj çalışmalarının devam edeceğini vurgulayarak, "Hem Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin izin verdiği ruhsat sahalarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin korunması bakımından bu çalışmalar devam edecek." dedi.

KKTC makamlarının 13 Temmuz'da ortak bir komite kurulması yönünde teklifte bulunduğunu ve bu teklifin Rum Yönetimi tarafından reddedildiğini hatırlatan Çelik, Rum Yönetimi'nin bir yandan garantörlüğün modasının geçtiğine ilişkin açıklamalar yaparken bir yandan da KKTC'nin hak ve menfaatlerini zedeleyecek adımlar atmaktan çekinmediğini söyledi.

Çelik, "Eğer gerçekten bu konuda düşündükleri şey orada çıkan kaynakların adanın tamamı için kullanılması ise adanın tamamı için bir değerlendirme perspektifine sahiplerse burada yapmaları gereken ilk iş bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları tarafından dile getirilen ortak komite kararına pozitif yaklaşım sergilemeleri olacaktır." şeklinde konuştu.

- "Örgütlü bir cehalet"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kaçak olduğu ve oraya yargı mensuplarının gitmemesi gerektiği şeklinde açıklamalarda bulunduklarını anımsatan Çelik, "Enteresan bir parti Cumhuriyet Halk Partisi, aydınlanmış bir despotizm ile örgütlü bir cehalet arasında gidip geliyor. Ya aydınlanmış bir despotizm ortaya koyuyor ya da örgütlü bir cehalet ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bütün izinlerinin tam olduğunu vurgulayan Çelik, bu izinlerle ilgili olarak herhangi bir şekilde yargı süreçlerinde herhangi bir sorun olmadığının defalarca ifade edildiğini dile getirdi. Çelik, "Eleştiri getirdiği konuların bir çoğunun zaten olmadığı, olanların da pozitif bir şekilde yargı süreçleriyle sonuçlandığı biliniyor. Fakat sürekli olarak Meclis'te de bunu geçmişte gündeme getirdiler grup başkanvekillerimiz belgelerle cevap verdiler daha sonra yanlış gündeme getirdikleri konuların üzerine maalesef yatarak konuyu tekrar unutturmaya çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, konuyla ilgili dokümanları basın mensuplarıyla paylaştı.

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi milletin evidir. Orada herhangi bir şekilde kaçak bir durum söz konusu değildir." diyen Çelik, bu konunun tamamen yargı süreçlerinde pozitif sonuçlanmış bir konu olduğuna dikkati çekti. Çelik, "Burada tabii ağır bir vizyon ve bilgilenme sorunu, maalesef adli yıl açılışını zehirlemek için ortaya atılan bir takım yalanlar söz konusudur." diye konuştu.

Çelik, iç politika ve dış politika konularında yapılan yanlış açıklamalarla uğraşmak zorunda kaldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bugün orada yargı reformundan bahsediliyor, yargının önümüzdeki dönem gündemlerinden bahsediliyor ama maalesef olmayan bir ruhsat konusundan bahseden kişi her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının, CHP yönetiminin ülke gündemiyle vatandaşlarımızın gündemiyle tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanını oluşturan vatandaşlarımızın da gündemiyle alakası olmayan bir siyaset yapma biçimleri aynen devam etmektedir. Bütün bu söylenenler, yalandır gerçeklerle ilgisi yoktur, örgütlenmiş cehaletin yeni bir örneğidir."

(Sürecek)

Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!Havada takla attı! Korkunç anlar kamerada!
TBB Başkanı Feyzioğlu: Kavga etmemizi istiyorlar, etmeyeceğizTBB Başkanı Feyzioğlu: Kavga etmemizi istiyorlar, etmeyeceğiz
AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklamaAK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Fenerbahçe'den sol bek bombası

Fenerbahçe'den sol bek bombası

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik: Diyanet hassas bir kurumdur, siyasi polemiklerin dışında tutulmalı

AK Parti'den Diyanet'in 30 Ağustos hutbesiyle ilgili açıklama

Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

Demirtaş hakkında tahliye kararı!

Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika! Metin Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.