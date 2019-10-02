HABER

AK Parti MYK toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 19:35 | Son Güncelleme

Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "(Güvenli Bölge) Avrupa Birliği'ndeki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır" - "(Kaşıkçı cinayeti) Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır" - "(50+1 tartışmaları) AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge tesisine ilişkin, "Avrupa Birliği'ndeki (AB) bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti sırasında bazı temaslarda bulunduğunu anımsatan Çelik, "Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp garip komplo teorilerini içeren birtakım yorumlar görüyorum. Halbuki bütün bu temaslar, kapsamlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın Amerika ziyaretlerinde gerçekleştirdiği, farklı kimliklere saygıyı, farklı kimliklerle diyaloğu önemseyen diyalogların bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Çelik, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik "AB'deki bazı odaklar, Türkiye'nin demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyorlar. Bu baştan aşağı yalandır." diye konuştu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine de değinen Çelik, "Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir, Kral ve tabii ki Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır." dedi.

Çelik, Kaşıkçı cinayeti konusunda herkes çıkar hesaplarıyla yan çizmeye çalışırken, Türkiye'nin adaletin tahakkuku için ilkeli bir süreç yürüttüğünü vurguladı.

Birtakım AB yetkililerinin Suriyeli sığınmacılarla ilgili Türkiye'ye ek mali yardımdan bahsettiğini hatırlatan Çelik, bunu "rüşvet siyaseti" olarak nitelendirdi.

Çelik, CHP'nin İstanbul'da düzenlediği Suriye konferansına ilişkin ise "Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durumdur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Saklanan bir şey yok"

İstanbul'daki deprem toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilip edilmediğine yönelik tartışmaları değerlendiren Çelik, "Her kesim davet ediliyor. İş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelenlerin bu süreçte fayda üretmeleri beklenmiyor." ifadelerini kullandı.

Afetler için toplanan vergilere ilişkin bazı iddiaları da yanıt veren Çelik, bu paraların çok üstünde afete hazırlık harcaması gerçekleştirildiğini, saklanan bir şeyin olmadığını kaydetti.

Çelik, cumhurbaşkanı seçimimde alınması gereken yüzde 50 artı 1'in değiştirilebileceğine yönelik tartışmalara ilişkin ise "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok, Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş." dedi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışmasıTBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması
Trump’ın rakibi Bernie Sanders hastaneye kaldırıldıTrump’ın rakibi Bernie Sanders hastaneye kaldırıldı
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı güvenli bölge MYK Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

En Çok Okunan Haberler

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Volkswagen Turkey kuruldu! İşte sermayesi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

Mucize Doktor sonu oldu! Flaş karar

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Belediye Başkanı kapıyı kırıp yardımcısını kurtardı! İşte o görüntüler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a tepki: Ne yapsa boş!

Diğer Haberler
TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP arasında 50+1 tartışması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den İmamoğlu'na tepki!

Temel Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Karamollaoğlu ile Ali Babacan arasında kritik görüşme!

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Meclis Başkanı'ndan 50 artı 1 açıklaması

Ahmet Davutoğlu ile Ufuk Uras'tan dikkat çeken görüşme! Sosyal medyadan duyurdu

Ahmet Davutoğlu eski HDP'li Ufuk Uras'la görüştü!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara ile Şam arasındaki yol barışa giden en kestirme yol

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken Suriye çıkışı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.