AK Parti MYK Toplantısı

'Sığınmacıların geri dönüşümü sağlanmalı' diyorlar. Zaten güvenlik operasyonlarına güçlü bir şekilde destek verseler bugün bu cümleyi söylemek durumunda kalmayacaktı. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Operasyonları bunun için yapılmıştır. Nitekim Güvenli Bölge konusundaki ısrarımız da bunun içindir, güvenli dönüşün sağlanması içindir. Netice itibarıyla, Suriye sorununu ve gerçeğini anlaması bakımından bu konferans CHP'ye faydalı olmuştur. Memleket için bir faydası var mı, yok. Memleketin tamamı bunu biliyor, bilmeyen sadece CHP idi. CHP için faydalı bir konferans olmuştur diye düşünüyorum."

- "Gelenler bellidir, gelmeyen kim bellidir"

AK Parti Sözcüsü Çelik, İstanbul'daki depreme ilişkin de çeşitli polemiklerin yürütüldüğünü söyledi.

"Her türlü taraf ve her türlü kesim toplantılara davet ediliyor." açıklamasında bulunan Çelik, "Bugün burada yapılan toplantıda yarın da burada olacağız.' denildikten sonra her kesim oradayken, gelenler bellidir, gelmeyen kim bellidir. Bunun üzerinden günlerdir saçma sapan polemik yürütülmeye çalışılıyor. Esas mesele, vatandaşımızın ihtiyaçlarına odaklanmaktır, esas mesele karşı karşıya bulunduğumuz deprem tehlikesi karşısında vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlanması için yapılması gerekenleri yapmaktır. Ama iş üretmek yerine kişisel konularla gündeme gelmek gibi tutum içerisinde olanların, bu süreç içerisinde herhangi bir fayda üretmeleri beklenmiyor." diye konuştu.