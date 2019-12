AK Parti MYK toplantısı

- "Siyasi magazin partisi haline gelmişler"

Ömer Çelik, Bayraktar ailesinin dünya standartlarında savunma teknolojisinde üretim yaptığını, İHA'lar ve SİHA'larla ilgili çalışmalarının AK Parti öncesinden başladığını, yaptıkları işi yapmaya devam ettiklerini söyledi.

TÜRGEV ve KADEM'de yapılan faaliyetlerin de sivil toplum faaliyetleri olduğunu ve herhangi bir kar amacı gütmediğini vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Konuyu Hanımefendiye getirmiş, 'Çevre Bakanı gibi davranıyor' diyor. Hanımefendinin Sıfır Atık Projesine destek vermesi, Hanımefendinin çevreden gelen konularda duyarlılık göstermesi takdir görmektedir. Dünyanın her tarafından first ladyler çocukların eğitimi, çevre sorunları, kadınların kendilerini geliştirmeleri ile ilgili projelere destek verirler. Dünyadaki her demokratik devlet de bu tür uygulamaları takdirle karşılar. Sivil toplum faaliyetleri yapmanın neresi kötü? Siyasi magazin partisi haline gelmişler. Onu da yalan dolan üzerinden yürütüyorlar. Aile meselesi üzerinden siyaset yapmaya kalktığınız andan itibaren en temel ilkeyi ihlal etmiş olursunuz. Herkesin birbirinin ailesi üzerinden bu şekilde siyaset yaptığı bir şey, AK Parti'nin asla makul ve mazur görmeyeceği bir şeydir. Bu çirkin bir siyaset tarzıdır."