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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 22:08 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu

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