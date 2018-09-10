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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü.

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Ak Parti Genel Merkezi AK Parti MYK toplantısı sona erdi

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