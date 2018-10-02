HABER

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 21:48 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı 3,5 saat sürdü.

PARTNERVücudunuz kum saati gibiyse bu zayıf noktalara dikkat!Vücudunuz kum saati gibiyse bu zayıf noktalara dikkat!
TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleriTBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleri
HDP'li Buldan'dan yerel seçimler için 'ittifak' çağrısıHDP'li Buldan'dan yerel seçimler için 'ittifak' çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

ABD’den Rusya’ya açık tehdit: Yok ederiz!

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Erdoğan çağrı yaptı! Hemen harekete geçtiler

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Gündemi sarsacak McKinsey sorusu! TSK...

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a McKinsey soruları: Saray'da not alsın

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?

CHP'nin İzmir adayı kim olacak? Tunç Soyer mi, Kamil Okyay Sındır mı?

Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

Erdoğan'dan aday uyarısı: Kimse bu teklifle gelmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

AK Parti'den ittifak açıklaması

AK Parti'den ittifak açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.