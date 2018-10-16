AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı 4 saat sürdü.
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