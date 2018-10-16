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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 22:36 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı 4 saat sürdü.

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ak parti ak parti myk Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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