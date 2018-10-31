AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nCumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda, AK Parti Genel Merkezi'nde ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 3 saat 50 dakika s\u00fcrd\u00fc.Kad\u0131n asker Instagram'\u0131 sallad\u0131Meclis'i kar\u0131\u015ft\u0131ran kitap\u00e7\u0131k! CHP'li vekil isyan ettiBakan Pekcan: Rusya'ya ihra\u00e7 edilen \u00fcr\u00fcnlerde olmamas\u0131 gereken kimyasal de\u011ferler var
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