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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 50 dakika sürdü.

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Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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