AK Parti MYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu toplant\u0131s\u0131 (MYK) sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 2,5 saat s\u00fcrd\u00fc.Instagram fenomeninin b\u00fcy\u00fck rezilli\u011fi! Hepimizi b\u00f6yle kand\u0131rm\u0131\u015fBeyo\u011flu Belediye Ba\u015fkan\u0131 Demircan: Eski\u015fehir'in AK Parti belediyecili\u011fine ihtiyac\u0131 varBakan G\u00fcl: Bizler ter\u00f6r\u00fcn sonu gelene dek rahats\u0131zl\u0131k vermeye devam edece\u011fiz