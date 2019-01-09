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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 00:47 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

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