AK Parti MYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 2 saat 10 dakika s\u00fcrd\u00fc.Herkes ak\u0131n ak\u0131n oraya gitti!Bakan Akar, ABD Genelkurmay Ba\u015fkan\u0131 Joseph Dunford'u kabul etti (2) YenidenMersin'de 276 CHP'li, \u0130Y\u0130 Parti saflar\u0131na ge\u00e7ti
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