AK Parti MYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda ger\u00e7ekle\u015ftirilen AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 yap\u0131lan toplant\u0131 6 saat 30 dakika s\u00fcrd\u00fc. Elon Musk yay\u0131nlad\u0131! \u0130\u015fte yeni uzay arac\u0131n\u0131n ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleriCHP \u0130zmir'den Ankara \u00e7\u0131karmas\u0131\u00c7elik: Bir provokasyon dizisi olarak g\u00f6r\u00fcyoruz
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