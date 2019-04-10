AK Parti MYK toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131nda d\u00fczenlenen AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 4 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERBo\u015fanacaklar\u0131 konu\u015fuluyordu! Son geli\u015fme... Kozan Belediye Ba\u015fkan\u0131 SP'li Kaz\u0131m \u00d6zgan olduK\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu: YSK, karar\u0131yla T\u00fcrkiye'yi ya ayd\u0131nl\u0131\u011fa \u00e7\u0131karacak ya kaosa s\u00fcr\u00fckleyecek (3)