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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 21:10 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı 4 saat 15 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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