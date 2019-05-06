AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 2 saat 15 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiYSK'n\u0131n karar\u0131 sonras\u0131 AK Parti'den fla\u015f a\u00e7\u0131klamaAK Parti \u0130stanbul \u0130l Te\u015fkilat\u0131, 39 il\u00e7ede 7 bin evde vatanda\u015fla iftar yapt\u0131