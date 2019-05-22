AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 yakla\u015f\u0131k 3 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiAvusturya\u2019da ge\u00e7ici h\u00fck\u00fcmet g\u00f6reve ba\u015flad\u0131AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00d6mer \u00c7elik'ten \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalar