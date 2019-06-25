AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131 yakla\u015f\u0131k 4,5 saat s\u00fcrd\u00fc.5 g\u00fcnd\u00fcr izliyorlar ama yakla\u015fam\u0131yorlar! 'B\u00f6ylesiyle ilk kez kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131m'Yeni do\u011fan bebek helikopter ambulansla Denizli\u2019ye sevk edildiOtob\u00fcste 12 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fa taciz iddias\u0131
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