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AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 21:06 | Son Güncelleme

AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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