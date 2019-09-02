AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 4 saat 40 dakika s\u00fcrd\u00fc.BTC\u2019nin \u0130\u015flem Hacmi D\u00fc\u015f\u00fcyorTBB Ba\u015fkan\u0131 Feyzio\u011flu: Kavga etmemizi istiyorlar, etmeyece\u011fizAK Parti'den Diyanet'in 30 A\u011fustos hutbesiyle ilgili a\u00e7\u0131klama