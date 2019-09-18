AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 3 saat 5 dakika s\u00fcrd\u00fc.G\u00f6ren \u015foke oldu! S\u0131ra s\u0131ra gelip...\u0130stanbul Valili\u011fi'nden 'ka\u00e7ak yap\u0131' a\u00e7\u0131klamas\u0131Meteoroloji'den 4 kente sa\u011fanak uyar\u0131s\u0131!