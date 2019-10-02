AK Parti MYK Toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 2 saat 45 dakika s\u00fcrd\u00fc. Sigara denet\u00e7ileri geliyor! 'Kapal\u0131 alan tan\u0131m\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiriyoruz'TBMM'de gerginlik! AK Parti ve CHP aras\u0131nda 50+1 tart\u0131\u015fmas\u0131Trump\u2019\u0131n rakibi Bernie Sanders hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131