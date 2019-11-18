AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 2 saat 45 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER \u00dcnl\u00fc oyuncudan skandal itiraf: \u0130ntikam i\u00e7in onun kocas\u0131yla...AK Parti S\u00f6zc\u00fcs\u00fc \u00c7elik'ten \u00f6nemli a\u00e7\u0131klamalarCHP'li \u00d6ztrak: EYT'liler i\u00e7in kayna\u011f\u0131 bulacaks\u0131n