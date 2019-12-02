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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 19:34 | Son Güncelleme

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı parti genel merkezi

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