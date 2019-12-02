AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 3 saat 20 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNER O koku apartman\u0131 sar\u0131nca... Korkun\u00e7 ger\u00e7e\u011fi kom\u015fular fark etti!Kosova\u2019da koalisyon h\u00fck\u00fcmeti \u00e7abalar\u0131 sonu\u00e7suz kald\u0131TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop: "Camiler, minareler bizim bu topraklardaki kimli\u011fimiz"