AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurba\u015fkan\u0131 ve AK Parti Genel Ba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki AK Parti Merkez Y\u00fcr\u00fctme Kurulu (MYK) toplant\u0131s\u0131 sona erdi.\nParti genel merkezinde bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen toplant\u0131, 2 saat 50 dakika s\u00fcrd\u00fc.Mesle\u011fini duyan korkuyor! "Bize yakla\u015fma, sen Azrail misin?"S\u00f6zc\u00fc Kal\u0131n, O'Brien ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fcGaziemir Belediye Ba\u015fkan\u0131 CHP'li Arda, parti y\u00f6netimini ele\u015ftirdi