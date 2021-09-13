AK Parti MYK toplantısı sona erdi! Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor

AK Parti MYK'sı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Sakarya Zaferi'nin 100. yılının idrak ettiğimiz dönemdeyiz. Bu zafer dönüm noktalarından bir tanesidir. Düşmana dur diyerek bu toprakların ebediyen topraklarımız olacağını bir kez daha ilan edilmiştir. O mücadele emeği geçenlere saygılarımızı şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bugün aynı iradenin devam ettiğini, vatanımızı daha iyi noktalara getirmek için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum. Bugün Mali ve İdari Başkanlığımızın kapsamlı sunumları yapılacak. Bu sene Göbeklitepe'deki 12 bin yıl öncesine tarihlenen 2018'de P18 dikili taşının küçültülmüş taşının BM'nin bahçesinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla sergilenecek.

"TERÖRLE MÜCADELE 15 BÖLGEDE DEVAM EDİYOR"

Diyarbakır Annelerimizin evlat nöbeti 3 Eylül'de 3. yılına girmiştir. Evlatları terör örgütleri tarafından kaçırılan anneler evlat nöbetinin tutmaya devam ediyor. Bilsinler ki her zaman gündemimizdelerdir. Terörle mücadele operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor. İçişlerleri Bakanlığımızın operasyonları 15 bölgede devam ediyor. Terörün her gün başka boyutuyla karşı karşıya kalıyoruz. Burada hiçbir şekilde geri adım atılmadan en güçlü şekilde bu operasyonlar devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz aynı zamanda kamuoyunun dikkatine gelmeyen operasyonlara imza atıyorlar. Terör örgütünün yönetici kadrosuna yönelik operasyonlar bütün birimlerin koordinasyonlarıyla devam ediyor. Terör belasına karşı ülkemiz ve bölgemiz için mücadele vermeye devam edeceğiz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Okullar açıldı, pandemi döneminde MEB ve Sağlık Bakanlığımızın çerçevesinde okulları açma ve yeni dönemi sürdürme faaliyetlerini yönetiyorlar. Çok şey yapıldı, hükümetlerimiz döneminde. AK Parti döneminde okul öncesi eğitime erişim çok önemli. 2002 ve 2020 yılları arasında okul öncesi eğitim yaklaşık 4 kat artmıştır. 4+4+4 eğitim sistemiyle 12 yıllık kesintisiz eğitimde önemli rol oynadı. MEB'in bütçesi eğitime destek olarak sürekli artırmıştır. Eğitim alanındaki asıl özne öğretmenlerimizdir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı azaldı. Öğretmenlerin öğrencilerle rahat ilgilenebilmesini sağlanmıştır. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı İlköğretimde 27'den 17 düşürülmüştür. Eğitim alanına bundan sonrasında daha güçlü bir şeklide yeni yaklaşımlarla yatırım yapmaya, güçlendirmeye devam edeceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KİTABI

Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Daha Adil Dünya Mümkün' kitabı yayınlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünyadaki adaletsizlik, mülteci krizi, göç sorunları, İslam karşıtlığı konularında konuşmaları vardır. Bu kitap hem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde siyasetimizin yaklaşımları, liderlik ettiği konuları net bir şekilde anlatıyor. Küresel ölçüdeki ayrımcılık BM'nin meşruiyet, işlevsellik gibi çok ciddi sorunları var.

Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek sesle bunları ifade etti. Şimdi bu reform ihtiyacı daha çok kimse tarafından dillendiriliyor. Temsildeki adaletin sağlanması gibi konularda bu kitapta sadece eleştiri değil Türkiye adına yapılan önerileri okumak mümkün olacaktır. Bütün dünyadaki kurumların kapsayıcılığıyla ilgili çeşitli modeller ortaya konuluyor. Geçmişe göre dizayn edilmiş kurumlar bugünkü dünyanın ihtiyaçlarını karşılamıyor.

Bu çerçevede kitapta Türkiye'nin reform çabalarına hangi cevapları ürettiği ayrıntılı şekilde görülecektir. Bu kitaptan elde edilen gelir AFAD'a bağışlanacaktır. Kitap çeşitli dillerde yayınlanacaktır.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİ

2020 yılında ticaret hacmimiz 4.85 milyar dolar olarak gerçekleşti. İkinci toplantının Ankara'da yapılması ilişkilerin bir adım daha ileri gidildiğini gösteriyor. Hem ilişkilerin güçlendirilmesi, hem 2 ülkenin daha stratejik konularda ilerlemesi son derece önemlidir.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM

Taliban'la Ahmed Mesud güçleri arasında birtakım çatışmalar çıkmıştı. Onlar da 5 Eylül itibarıyla sona ermiş oldu. NATO destek misyonunun sona ermesiyle bizim askerlerimiz ülkeye dönmüş oldu. Türkiye Kabil Büyükelçiliği'ni kapatmamıştır. Oradaki herkesin arzusudur. Afganistan'ın dünya ile bağlantısını sağlayan son derece kıymetli faaliyet yürütülmektedir. Pakistan, Çin, İran büyükelçiliği de faaliyetlerini sürdürüyorlar.

Kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasını arzu ettiğimizi ifade ettik. Şu aşamada geçici hükümet kuruldu. Bunun kapsayıcı olduğunu söyleyemeyiz. Bundan sonraki adımların daha kapsayıcı olma konusunda takiplerimizi sürdüreceğiz. Kadın hakları konusundaki bütün meseleleri takip ediyoruz. Geçmişte yaşanan acıların yaşanmamasını temenni ediyoruz.

Afganistan'daki geçici hükümete uluslararası toplum kontrollü yaklaşıyor. İnsan hakları, kadın konusunda mesajların etkili olması için ilişkileri kesmek değil, ilişkileri sürdürerek mesajların etkili olmasını sağlayabilir. Uluslararası toplumun daha sağduyulu davranması, Afganistan'ı kendi kaderine terk etmemesi, kapsayıcı hükümet modeli, kadın hakları gibi konularda daha çok mesaj vermesi uluslararası toplumun mükellefiyetidir.

Okuma yazması eksik bazı siyasetçiler Afganistan'da bazı yaklaşım ifade ettiler. Afganistan'da devlet içinde yetkili ile görüştüğünüzde resmi görüşme yapmış oluyorsunuz. Fiili durumu götüren Taliban yetkilileri ile görüştüğünüzde fiili durumu görüşmüş oluyorsunuz. Bunlarla ilgili konuşurken derinlemesine bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

Ne zaman Türkiye hassas bir süreci yürütüyor olsa bu dengelere saldırmak Türkiye'nin bu dengeler konusundaki hassasiyetini bozmak, birtakım bozucu siyasetler ortaya koymak konusunda harekete geçenler var. Türkiye'nin çıkarları ülkemizde yaşayan herkesin çıkarlarıdır. Bu hassasiyetleri kaşımak yerine burada yürütülen siyasete katkıda bulunmak daha önemlidir.

Özellikle PKK terör örgütünün Suriye kolu olan YPG/PYD'ye verilen destek konusunda eleştirilerimizi dile getirdik. Afganistan'da büyük ülkelerin her biri bir terör örgütüne destek verip vekalet savaşı yürüttü. Sonuçta kazanan terör oldu. Şimdi aynısının Suriye'de yapıldığını, Afganistan modellemesinin ortaya konulmaya çalışıldığını görüyoruz. YPG terör örgütüne destek verenlere yaptığımız eleştiriler taze. Fransız firması Suriye iç savaşında DEAŞ'ı desteklemiş. Bu insanlığa karşı işlenen suçlara bir örnektir.

Oradaki sivil toplum örgütleri bu işi ortaya çıkıyorlar ve mesele Fransız yargısına taşınıyor. DEAŞ'la olan ilişkide askeri istihbarat servisinin sürekli gündemde olduğuna dair iddialar vardır. Dolayısıyla Fransız Yargıtay'ının buradaki kararı terörist gruba verilen fonların terörü finanse etmek anlamındadır. Türkiye, Suriyeli Türkmenlere yardım gönderdiği zaman Türkiye ile illegal yapılarla ilgili ilişkilendirmek istemişti. Şimdi DEAŞ'la bağlantılı birtakım kurumlar ortaya çıkıyor. Bu konuyu da güçlü bir şekilde takip edeceğiz.

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI İFADESİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ifadesinin kullanılmasıyla yapılan tartışma aslında önceden de yapılmıştır. Bunu ifade eden milletvekili bilgisizlikten dolayı bunu gündeme getiriyor. Burada Türkiye Cumhurbaşkanı demek Türkiye rejiminin başı demektir. TDK'nın ifade ettiği Türkçe açısından Türkiye Cumhurbaşkanı demektir. YSK'nın 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiği kararda Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir diye yer alıyor. Doğru kullanım TDK'nın söylemidir. Türkiye Cumhurbaşkanı adı üstünde Türkiye rejiminin başıdır. Dolayısıyla boş bir tartışmadır.

"LAİKLİĞİN ANAYASADAN ÇIKARILMASI" ÖNERİSİ

Sayın Resul Tosun'un da sayın Engin Özkoç'un ifadelerine da katılmıyoruz. AK Parti'nin laiklik konusunda tutumu bellidir. Laiklik prensibinin Anayasada korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bu teklife AK Parti'nin olumlu bakması mümkün değildir. Türkiye'nin rejimi büyük tecrübelerden geçerek olgunlaşmıştır.

Engin Bey'in söylediği ifadesi Türk siyaseti tarafından yalanlanır. Laiklik prensibini dayatma, ideolojik baskı aracı olarak kullananlar söz konusuydu. Rahmetli Nur Vergin hocamız bunun laiklik değil laikçilik olduğunu ifade etmişlerdi. Türkiye'nin bu konudaki tecrübesi acı hatıralarla doludur. Cumhuriyetin ideali kız çocuklarının okutulmasıdır. Kılık kıyafetinden ötürü laikçilik adına kız çocuklarımız kapılardan geri çevrilmiştir. AK Parti laiklik prensibini güçlü bir şekilde savunmuştur. Anglo sakson dünyadaki gibi ideolojiden arındırılmış bir mesele olarak alınması gerektiğini ifade etmiştir.

28 Şubat'ta bütün o işleri yapanlar laikliği istismar ederek laikçilik olarak bunları yapıyorlardır. AK Parti laiklik kavramının çağdaş dünyada olduğu gibi korunması gerektiğini, bir barış projesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

