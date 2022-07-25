HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk siyasetinde enteresan şeyler oluyor, trajikomik bir şey

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk siyasetinde enteresan şeyler oluyor, trajikomik bir şey

25.07.2022 18:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştı. 16.40'da başlayan toplantı 18.00 sularında sona erdi. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, CHP'nin söylemlerini eleştirerek, "Cumhurbaşkanımız icraatını açıklıyor CHP çıkıyor ‘biz dedik yaptınız’ diyor. Bu trajikomik bir şey. Nihayetinde bunu yapan bizim hükümetimizdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk siyasetinde enteresan şeyler oluyor, trajikomik bir şey

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıda ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Çöp evde bulunan çocuğa her açıdan sahip çıkılması önemli. Hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacağının bilinmesini isteriz. Aile Bakanlığı olayla ilgili devrede zaten. Parti olarak bütün gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

TAHIL ANLAŞMASI

İstanbul'daki tahıl anlaşması Türkiye'nin büyük özverisiyle çözüldü. Türkiye içinde küçümseyenler oldu. Bunlar diplomatik çabaların neticesinin ne kadar kuvvetli olduğundan haberdar değiller.

IRAK'TAKİ PROVOKASYON

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda Türkiye'nin suçlanması planlı bir provokasyondur. Bu saldırının ardından hızlı bir şekilde Türkiye'nin hedef gösterilmesi son derece yanlıştır. Kardeş Irak halkının Türkiye tarafından zarara uğratılması düşünülemez. Bu saldırının tipik bir PKK saldırısı olduğu ortadır. Yöntemleri de PKK'ya uymaktadır. PKK, bölgedekiler için bir tehdittir. Bildiğiniz bir katliam şebekesidir.

CHP'NİN SÖYLEMLERİ

Türk siyasetinde 1 hafta 10 gündür enteresan şeyler oluyor. Cumhurbaşkanımız yeni hizmetleri açıklıyor, CHP çıkıyor 'biz dedik diye yaptınız' diyorlar. Bizim arkadaşlarımız sürekli çalışıyorlar. Bunlar çalışmanın orta kısmında bir hazırlık olduğunu duyuyorlar sonra 'biz iktidara gelince bunu yapacağız' diyorlar. Bu karşılığı olan bir siyaset değildir. Gençlerimiz için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı enflasyon ve faizin silinmesi hizmetine de aynısını yaptılar. Bu trajikomik bir şey. Nihayetinde bunu yapan bizim hükümetimizdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şebinkarahisar Belediye Başkanı vefat ettiŞebinkarahisar Belediye Başkanı vefat etti
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Tedavi olsun, muhatap olurumMansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Tedavi olsun, muhatap olurum
Bakan Koca duyurmuştu! '40 kat artış' haritaya yansıdıBakan Koca duyurmuştu! '40 kat artış' haritaya yansıdı
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti

En Çok Okunan Haberler

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Takip ettiği kadına dehşeti yaşattı! 'Bir anda gözüm döndü'

Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!

Yeğenine işkence yapan kadının öz çocuğu da bulundu!

Mide bulandıran olay mesajla ortaya çıktı! 'Yılmaz bana dokundu'

Mide bulandıran olay mesajla ortaya çıktı! 'Yılmaz bana dokundu'

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

Fenerbahçe'de büyük sürpriz! Aaron Boupendza...

ORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çekti

ORC'den son seçim anketi! 3 ildeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Trafikteki kavganın sonu kötü bitti! Herkesin ağzı açık kaldı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Cesur poz! Banyoya girmeden hemen önce paylaştı

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.