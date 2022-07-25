AK Parti Sözcüsü Çelik: Türk siyasetinde enteresan şeyler oluyor, trajikomik bir şey

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.40'ta başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantıda ele alınan konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Çöp evde bulunan çocuğa her açıdan sahip çıkılması önemli. Hiçbir şekilde yalnız bırakılmayacağının bilinmesini isteriz. Aile Bakanlığı olayla ilgili devrede zaten. Parti olarak bütün gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

TAHIL ANLAŞMASI

İstanbul'daki tahıl anlaşması Türkiye'nin büyük özverisiyle çözüldü. Türkiye içinde küçümseyenler oldu. Bunlar diplomatik çabaların neticesinin ne kadar kuvvetli olduğundan haberdar değiller.

IRAK'TAKİ PROVOKASYON

Irak'ın kuzeyindeki saldırıda Türkiye'nin suçlanması planlı bir provokasyondur. Bu saldırının ardından hızlı bir şekilde Türkiye'nin hedef gösterilmesi son derece yanlıştır. Kardeş Irak halkının Türkiye tarafından zarara uğratılması düşünülemez. Bu saldırının tipik bir PKK saldırısı olduğu ortadır. Yöntemleri de PKK'ya uymaktadır. PKK, bölgedekiler için bir tehdittir. Bildiğiniz bir katliam şebekesidir.

CHP'NİN SÖYLEMLERİ

Türk siyasetinde 1 hafta 10 gündür enteresan şeyler oluyor. Cumhurbaşkanımız yeni hizmetleri açıklıyor, CHP çıkıyor 'biz dedik diye yaptınız' diyorlar. Bizim arkadaşlarımız sürekli çalışıyorlar. Bunlar çalışmanın orta kısmında bir hazırlık olduğunu duyuyorlar sonra 'biz iktidara gelince bunu yapacağız' diyorlar. Bu karşılığı olan bir siyaset değildir. Gençlerimiz için Cumhurbaşkanımızın açıkladığı enflasyon ve faizin silinmesi hizmetine de aynısını yaptılar. Bu trajikomik bir şey. Nihayetinde bunu yapan bizim hükümetimizdir.



