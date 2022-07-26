AK Parti MYK toplantısına damga vurdu! Erdoğan iki sürpriz teklifi ilk kez açıkladı

AK Parti MYK topantısı dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Kritik toplantıda iç siyaset, terör ve ekonomi başlıkları altında önemli konular masaya yatırılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de üretilen SİHA'lara yönelik yurtdışındaki ilgiyi anlattı.

TÜRKİYE'YE İKİ ÖNEMLİ TEKLİF!

Türk SİHA'ları için yurtdışından iki önemli teklif geldi. Edinilen bilgiye göre AK Parti MYK toplantısında savunma sanayi de ele alınan başlıklar arasındaydı.

ERDOĞAN GELEN TEKLİFLERİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin SİHA üretimiyle ilgilendikleri mesajını verdi.

NTV'de yer alan habere göre Erdoğan'ın "Putin, 'beraber çalışalım' diyor. Birleşik Arap Emirlikleri de 'SİHA fabrikasını burada kurabilirsiniz' teklifi ediyor" dediği öğrenildi.

CHP'NİN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI

MYK toplantısında CHP'nin sağlıkta şiddet olaylarının önlenmesi için atılması gerekenleri görüşmek amacıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırması da gündemdeydi. AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz bilgilendirme yaptı.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Siz konuyu yakından takip edin. Bakın ne yapıyorlar. Yapılabilecekleri yapın" talimatı verdiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi veren bazı kurmaylar, Meclis'in 1 Ekim'den önce açılmasının gündemlerinde olmadığını, CHP'nin verdiği genel görüşme önergesinin ise kabul görmeyeceğini söyledi.



