AK Parti MYK'de devir teslim töreni

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına getirilen Jülide Sarıeroğlu, görevini Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'dan devraldı.
Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.
Karacan, törende yaptığı konuşmada, görevi Sarıeroğlu'na devretmekten onur ve mutluluk duyduğunu belirtti.
Bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Karacan, bayrağı teslim ettikleri Sarıeroğlu'nun her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Karacan, "hayırlı, uğurlu olsun" temennisinde bulundu.
Sarıeroğlu da kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, MYK'de yer almaktan onur duyduğunu dile getirdi.
Sivil toplum ve halkla ilişkiler alanına uzak olmadığına dikkati çeken Sarıeroğlu, emekleri için Karacan'a teşekkürlerini iletti.
Sarıeroğlu, "Bayrağı onların bıraktığı yerden daha ileriye taşımak için gayret içinde olacağız. Emek veren herkese bugüne kadar yapılan tüm çalışmaları için gönülden teşekkür ediyoruz." dedi.
Önlerinde seçim dönemi olduğunu hatırlatan Sarıeroğlu, "Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinde önümüze koyduğumuz Türkiye'nin şahlanışına katkı sağlamayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.
Karacan ve Sarıeroğlu, birbirlerine çiçek verdi.
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