AK Parti'nin 23. yıl dönümünde Filistin mesajı: 'Gergin uykulardan kör gecelerden gelen kardan aydınlık olacağız!'

İsrail tüm dünyanın gözleri önünde amansızca, Gazze'ye saldırıyor. Kadın, çocuk demeden önüne geleni öldüren Netanyahu hükümetini dünya sessiz bir şekilde izliyor. Filistin'de yaşayan çocuklar için yazılan 'Kardan Aydınlık' şiiri AK Parti yıldönümünde yeniden hatırlandı.

'TÜRKİYE, KÖR GECELERDEN GELEN KARDAN AYDINLIK OLACAKTIR!'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye'nin Filistin'de yaşayan çocukların umudu olacağını dile getirirken şu ifadeleri kullandı;

Biz aşkla koşanın yorulmayacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendik. Yol arkadaşlarımız mücadeleden kaçmadı bundan sonra da kaçmayacak. Büyük AK Parti ailesi umudun, geleceğin ve icraatın adı olmaya devam edecek.'