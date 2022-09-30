AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor! Erdoğan daha önce sinyali vermişti, son başbakan Binali Yıldırım...

AK Parti hem EYT hem asgari ücret hem de TOKİ sosyal konut projeleriyle birlikte tabanın beklentilerine yanıt vererek oy oranını yükseltme hedefinde. Millet ittifakı ise henüz adaylık konusunda bir isim üzerinde anlaşamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ağır toplarıyla ilgili yakın zamanda bir karar verecek.

TÜZÜK DEĞİŞMİŞTİ SON KARAR MYK'DA!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nde anlık olarak 90 milletvekili üç dönem kuralına takılıyor. Parti tüzüğünde daha önce değişiklik yapılmıştı. Bu konuda yetki AK Parti MYK'sında! Eğer parti MYK'sı yeniden karar verirse üç dönem kuralına takılan birçok vekil yeniden seçilebilir.

SON BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM VEDA EDEBİLİR!

Eğer tüzük değişmezse AK Parti'nin ağır topları sayılabilecek birçok isim milletvekili seçilemeyecek. Bu isimler arasında son başbakan Binali Yıldırım da var! Binali Yıldırım'ın yanı sıra güncel olarak AK Parti'de önemli görevlerde bulunan Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Cevdet Yılmaz gibi siyasiler de üç dönem kuralına takılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'BAYRAK YARIŞI' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde aksayan yerlerin değiştirileceğini kadrolar konusunda partiye uyarılar yaptığını daha önce açıklamıştı. Erdoğan, yerel yönetimlerle ilgili yaptığı konuşmalarda 'bayrak yarışı' vurgusu yapmaya özen gösteriyor.

