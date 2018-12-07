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AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

SEÇİM HABERLERİ  | 07.12.2018 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara'daki ilçe belediye başkan adaylarını belirledi. Genel Merkez, Mamak’ta Mustafa Tuna, Keçiören’de Turgut Altınok, Yenimahalle’de Veysel Tiryaki, Altındağ’da Asım Balcı, Gölbaşı’nda Murat Beybalta'yı aday gösterdi.

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra adaylar resmen açıklanacak. AK Parti Genel Merkezi'nin netleştirdiği isimlere göre Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösteriliyor.


İYİ PARTİ ADAY GÖSTERECEKTİ AK PARTİ'YE GEÇTİ

İYİ Parti'den aday gösterilmesi beklenirken, son anda AK Parti'ye geçen Turgut Altınok, Keçiören belediye başkanlığı için yarışacak.

ÇANKAYA'DA KADIN ADAY

CHP'nin en yüksek oyu aldığı Çankaya'da, Alper Taşdelen'in karşısına AK Parti bu kez de kadın aday Çiğdem Özer'le çıkacak.

İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi olan Çiğdem Özer, bu partiden milletvekili aday adaylığına da başvurmuştu. Partisinden ayrılan Özer, bu kez AK Parti'ye geçti ve Çankaya Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

MUSTAFA TUNA SÜRPRİZİ!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Mamak Belediye Başkanlığı'na aday gösteriliyor.

Yenimahalle'nin CHP'li Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın karşına AK Parti, halen Altındağ Belediye Başkanlığı görevini yürüten Veysel Tiryaki'yi aday gösteriyor. Veysel Tiryaki'nin Yenimahalle'ye kaydırılmasıyla boşalan Altındağ Belediye Başkanlığı'na ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Genel Sekreteri Asım Balcı aday gösteriliyor.

KİM NEREDEN ADAY GÖSTERİLDİ?

Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün haberine göre, AK Parti'nin Ankara'da aday göstereceği isimler şöyle:

Asım Balcı (Altındağ), Hilal Ayık (Akyurt), Burhan Demirbaş (Ayaş), Abbas Şahin (Bala), Tuncer Kaplan (Beypazarı), Hazım Caner Can (Çamlıdere), Çiğdem Özer (Çankaya), Mustafa Demir (Çubuk), Gökhan küçükçelebi (Elmadağ), Hüsamettin Ünsal (Evren), Havva Yıldırım (Güdül), Özdemir Turgut (Haymana), Serhat Oğuz (Kahramankazan), Filiz Ulusoy (Kalecik), Süleyman Acar (Kızılcahamam), Turgut Altınok (Keçiören), Mustafa tuna (Mamak), İsmail Öntaş (Nallıhan), Ayhan Yılmaz (Pursaklar), Aysel Delir (Polatlı), Murat Ercan (Sincan), Melih Memiş Çelik (Şereflikoçhisar), Veysel Tiryaki (Yenimahalle), Hilmi Özer (Etimesgut), Murat Beybalta (Gölbaşı), Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ise listede yer alamadı.

Üç dönem başkanlık görevinde bulunan Ertürk'ün adı, Melih Gökçek'in istifa ettirilmesi aşamasında, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için geçmişti. AK Parti-MHP ittifakı öncesinde de Ertürk'ün Etimesgut'tan aday gösterileceği belirtiliyordu. Ertürk'ün son anda yapılacak bir müdahaleyle yine de adaylığının gündemde olduğu öne sürüldü.

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