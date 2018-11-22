HABER

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

SEÇİM HABERLERİ  | 22.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

Yerel seçim için geri sayım sürerken, AK Parti'nin adayları da netleşmeye başladı. AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir başkan adayları için isimleri netleştirdiği, bu üç şehirdeki adaylara da MHP'nin destek vereceği öğrenildi.

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası kulislerde konuşulan ittifak senaryolarını paylaştı.

Dicle Canova'nın canlı yayında aktardığı kulis bilgileri şöyle;

3 BÜYÜKŞEHİRDE ADAYLAR NETLEŞTİ

Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AK Parti'ye destek verecek deniyor.

MANİSA, MERSİN, OSMANİYE VE BALIKESİR'DE İŞBİRLİĞİ

Bunun dışındaki iller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.

ADANA'DA BELİRSİZLİK

Adana da önemli... MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.

Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Tüm bunlar iki partinin genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki'nin yapacağı çalışmalarda netleşecek. Sadur Durmaz'ın MHP'nin kampı nedeni ile Antalya'ya gitmesinden dolayı görüşmenin hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor.

10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...10 bin yıllık Türk kabilesi: Dukhalar...
İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu
Saadet Partisi yerel seçimde ittifak yapacak mı? Karamollaoğlu'ndan açıklamaSaadet Partisi yerel seçimde ittifak yapacak mı? Karamollaoğlu'ndan açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim sonuçları seçim 2019 yerel seçim Ankara istanbul izmir aday ak parti MHP

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

İstanbul için Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Okuyucu Yorumları 20 yorum
yemin ederim bu kadar çabuk dönen adam hiç görmedim
Ne dediler ne yapıyorlar.
yani şurayı sen ye şurayı ben yiyim anlaşması işte yoksa belki balıkesirde vatandaş mhp deilde akp gelsin isteyecekken mhp ye zorlanıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

İstanbul'da hangi parti yüzde kaç oy alıyor? Son anket sonucu

Saadet Partisi yerel seçimde ittifak yapacak mı? Karamollaoğlu'ndan açıklama

Saadet Partisi yerel seçimde ittifak yapacak mı? Karamollaoğlu'ndan açıklama

AK Parti adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu

AK Parti adaylarının açıklanacağı tarih belli oldu

Nihat Zeybekci'den yerel seçim öncesi çok konuşulacak çıkış: İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez

Nihat Zeybekci'den yerel seçim öncesi çok konuşulacak çıkış: İzmir mahallenin en güzel kızı, kim istemez

AK Parti'nin son anketi! Erdoğan gece yarısına kadar çalışıyor

AK Parti'nin son anketi! Erdoğan gece yarısına kadar çalışıyor

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.