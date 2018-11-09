HABER

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 07:18 | Son Güncelleme

AK Parti'nin yerel seçim adaylarıyla ilgili başkenti hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı. AK Parti'nin yaptırdığı son seçim anketi sonucunda, Ankara'dan Mansur Yavaş çıktı. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için aday olmak istediği ileri sürüldü.

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin aralıksız yaptırdığı çalışmalarda, üç büyük şehir için ilginç seçenekler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda Ankara için, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yi görmek isteyenlerin de olduğu görüldü. Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş'ın ismi, AK Parti'nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı.

Kulislerde ortaya atılan isimlerden biri de eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan oldu. Ancak Babacan'ın böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyleyenlerin sayısı da yüksek. AK Parti kurmayları, "Babacan için hava koşulları uygun değil" yorumu yapıyorlar.

İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi diğer aday adaylarına kıyasla önplana çıkarken, Yıldırım'ın kafa karışıklığının azaldığı belirtiliyor. Yıldırım'ın, "Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?" dediği de konuşuluyor. İstanbul için mevcut başkan Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un adı geçerken, Yıldırım olmazsa, "Yeni bir isimle sürpriz yapılırsa şaşırmayın" diyenler de var.

İZMİR SÜRPRİZİ

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AK Parti kurmayları, İzmir büyükşehir belediye başkanlığı adaylığının, İstanbul ve Ankara'dan daha zor olduğu değerlendirmesini yapıyor. İzmir'de ismi en çok duyulan isim, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener olarak biliniyor. Özgener'in siyasi kimliği ve AK Partili geçmişi bulunmuyor. ‘Liberal‘ olarak bilinen Özgener'in tereddüt ettiği ve "Kimle, nasıl çalışacağıma karışılmazsa, düşünürüm" dediği öne sürülüyor.

SOYLU İSTANBUL'U İSTİYOR

Bakanlar arasında ismi geçen tek isim ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmaya devam ediyor. Soylu'nun İstanbul'u istediği de konuşuluyor. Ali Babacan'ı isteyenlerin sayısı hayli yüksek ama, "Hava koşulları uygun değil" yorumları var.

PARTNERMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi TürkiyeMilyon dolarlık Hint düğünlerinin yeni adresi Türkiye
Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden giderKılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider
10. Yıl Marşı'nı yasaklayan müdür, belediye başkanlığı için istifa etti10. Yıl Marşı'nı yasaklayan müdür, belediye başkanlığı için istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim seçim 2019 Mansur Yavaş ak parti Süleyman Soylu CHP

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Tuğba Ekinci'nin Ahmet Kural - Sıla ve kadına şiddet yorumu olay oldu! 'Türk erkeği sevdiği kadına el kaldırır'

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odasında personel maaşları asgari ücrete çekildi

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? MHP İstanbul yerel seçim adayı olarak Celal Adan...

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti

Son dakika! CHP iki milletvekilini disipline sevk etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.