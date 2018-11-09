AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin aralıksız yaptırdığı çalışmalarda, üç büyük şehir için ilginç seçenekler ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda Ankara için, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'yi görmek isteyenlerin de olduğu görüldü. Hangi partiden aday olacağı henüz kesinleşmeyen Mansur Yavaş'ın ismi, AK Parti'nin anketinde Ankaralıların başkan olarak görmek istediği isimler arasında yer aldı.

Kulislerde ortaya atılan isimlerden biri de eski Ekonomiden Sorumlu Bakan Ali Babacan oldu. Ancak Babacan'ın böyle bir teklifi kabul etmeyeceğini söyleyenlerin sayısı da yüksek. AK Parti kurmayları, "Babacan için hava koşulları uygun değil" yorumu yapıyorlar.

İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi diğer aday adaylarına kıyasla önplana çıkarken, Yıldırım'ın kafa karışıklığının azaldığı belirtiliyor. Yıldırım'ın, "Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı önemli ama protokol olarak bakarsanız, bu görevlerden sonra doğru olur mu?" dediği de konuşuluyor. İstanbul için mevcut başkan Mevlüt Uysal'ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un adı geçerken, Yıldırım olmazsa, "Yeni bir isimle sürpriz yapılırsa şaşırmayın" diyenler de var.