Ak Parti'nin belediye başkan adayları kimdir?

AK Parti'nin 20 ildeki adayları bugün açıklandı. Açıklanan adaylar arasında Ankara ve İzmir de yer aldı. İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki "Ankara ve İzmir belediye başkan adayları açıklandı ama İstanbul açıklanmadı. İstanbul ile ilgili bir sıkıntı mı var, yoksa istişareler devam mı ediyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor." sözleri üzerine, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın." diye konuştu.

Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan Erdoğan, başka bir gazetecinin, "Bazı iddialar ortaya atıldı, günlerdir onlar konuşuluyor. Sayın Binali Yıldırım'ın ismi ön plandaydı ama Yıldırım ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağı iddia edildi." sözlerine, "O zaman ben sana bir soru soracağım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Hadi bakalım ispat edin iddianızı." karşılığını verdi.

Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider Aynı gazetecinin, "Benim iddiam değil efendim." sözleri üzerine, "Kimin?" diye soran Recep Tayyip Erdoğan, "Siz gazetecisiniz, almanız lazım ağızlarından onları." dedi.

Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz "Şu ana kadar 61 tane açıklayan var mı?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Binali Yıldırım belediye başkan adayı olarak gösterilirse, protokol düzenlemesi yapılması gerekir mi?" sorusuna, "AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Görüyorsunuz hepsi tıkır tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar illerde 61 tane açıklayan var mı?" yanıtını verdi.

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın "İstanbul MHP ile ortak açıklanabilir mi?" sorusu üzerine ise Erdoğan, şöyle konuştu:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı "Görüşmelerimizi Sadir Bey MHP adına, bizden de Mehmet Bey teknik çalışmaları yapıyorlar. Bu teknik çalışmaları neticelendirecekler, neticelendirdikten sonra bize takdim edecekler. Kalan yerleri de inşallah biz Sayın Başkanla beraber oturacağız, konuşacağız, nihayete erdireceğiz."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "AK Parti'nin jest olarak Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna yanıt verirken, "Bizim de benzer şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." ifadesini kullandı.

Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin "Dönüşte tekrar görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ne demek? Tabii her zaman." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O jest kapsamında Osmaniye, Adana ve Manisa olabilir mi?" sorusu üzerine ise "Niye olmasın?" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce oldu

Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse