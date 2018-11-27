HABER

Ak Parti'nin belediye başkan adayları kimdir?

GÜNDEM HABERLERİ  | 27.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Grup Toplantısı'nda, partisinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday göstereceği 20 belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaştı.

AK Parti'nin 20 ildeki adayları bugün açıklandı. Açıklanan adaylar arasında Ankara ve İzmir de yer aldı. İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek

AK Parti'nin Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
"Ankara ve İzmir belediye başkan adayları açıklandı ama İstanbul açıklanmadı. İstanbul ile ilgili bir sıkıntı mı var, yoksa istişareler devam mı ediyor?" sorusu üzerine Erdoğan, "Arkadaşlar şu anda çalışmalarını yürütüyorlar. Sorun falan herhangi bir şey söz konusu değil." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor." sözleri üzerine, "Benim ağzımdan laf çekmeye çalışmayın." diye konuştu.

Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan

Bingöl Belediye Başkan Adayı Erdal Arıkan
Erdoğan, başka bir gazetecinin, "Bazı iddialar ortaya atıldı, günlerdir onlar konuşuluyor. Sayın Binali Yıldırım'ın ismi ön plandaydı ama Yıldırım ile ilgili özel bir düzenleme yapılacağı iddia edildi." sözlerine, "O zaman ben sana bir soru soracağım. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Hadi bakalım ispat edin iddianızı." karşılığını verdi.

Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider

Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider
Aynı gazetecinin, "Benim iddiam değil efendim." sözleri üzerine, "Kimin?" diye soran Recep Tayyip Erdoğan, "Siz gazetecisiniz, almanız lazım ağızlarından onları." dedi.

Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz

Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Boz
"Şu ana kadar 61 tane açıklayan var mı?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Binali Yıldırım belediye başkan adayı olarak gösterilirse, protokol düzenlemesi yapılması gerekir mi?" sorusuna, "AK Parti'nin İstanbul gibi bir yerde aday çıkarmama gibi bir sorunu olur mu? Görüyorsunuz hepsi tıkır tıkır tıkır gidiyor. Şu ana kadar illerde 61 tane açıklayan var mı?" yanıtını verdi.

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
"İstanbul MHP ile ortak açıklanabilir mi?" sorusu üzerine ise Erdoğan, şöyle konuştu:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhan Sakallı
"Görüşmelerimizi Sadir Bey MHP adına, bizden de Mehmet Bey teknik çalışmaları yapıyorlar. Bu teknik çalışmaları neticelendirecekler, neticelendirdikten sonra bize takdim edecekler. Kalan yerleri de inşallah biz Sayın Başkanla beraber oturacağız, konuşacağız, nihayete erdireceğiz."

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "AK Parti'nin jest olarak Adana, Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacağı konuşuluyor. AK Parti 81 ilde aday çıkaracak mı? MHP'ye bir jest olabilir mi?" sorusuna yanıt verirken, "Bizim de benzer şeylerimiz var. Eğer bir mutabakat yapıyorsak, karşılıklı jestlerimiz tabii ki olacak." ifadesini kullandı.

Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin

Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin
"Dönüşte tekrar görüşecek misiniz?" sorusuna Erdoğan, "Ne demek? Tabii her zaman." karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O jest kapsamında Osmaniye, Adana ve Manisa olabilir mi?" sorusu üzerine ise "Niye olmasın?" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce oldu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce oldu

Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin

Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

Tokat Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi

İzmir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekçi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti'nin belediye başkan adayları aday Nihat Zeybekci

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin İzmir, Ankara dahil adaylarını açıkladı (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Şeyma Subaşı'na kafesine icra mı geldi? Subaşı'dan açıklama

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

Acun Ilıcalı eski eşine, Şeyma Subaşı'dan daha fazla nafaka ödüyor

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde mahsur kalan göçmenler için operasyon başlattı

Ege'de operasyon başlatıldı! Hepsi kurtarıldı

Dünya’nın ilk kalem festivali İstanbul’da gerçekleşti

Dünya’nın ilk kalem festivali İstanbul’da gerçekleşti

Bakan Kurum: Kapadokya'daki kaçak yapılar yıkılacak

Bakan açıkladı: Yıkılacak!

Japonya'da bir ada ortadan kayboldu

İnanılmaz olay! Ortadan kayboldu

Antalya'da sokak ortasında bıçaklı saldırı!

Sokak ortasında dehşet saçtı!

ABD 'Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Fetullah Gülen için 'din adamı' ifadesi kullanıldı

ABD terör raporunu açıkladı! Gülen için skandal ifade

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.