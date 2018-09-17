AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olacak? Faruk Çelik'ten açıklama

Memleketi Artvin’in Yusufeli ilçesine gelen eski bakan Faruk Çelik, vatandaşlar tarafından karşılandı. Yusufeli Belediyesi ve AK Parti ilçe başkanlığını ziyaret eden Çelik'e adının Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için geçmesi soruldu. AK Parti'nin kurumsallaşmış, nerede neyi nasıl yapabileceğini çok iyi bilen altyapısı olan bir siyasi parti olduğunu söyleyen Çelik, şunları söyledi:

"Bu bağlamda partimiz yerel seçimlerde herhangi bir görev verirse bu partinin bir ferdi olarak bu görevlerden kaçmayız. Fakat biz bir görev talebinde bulunma gibi bir uğraşın içerisinde hiçbir zaman olmadık, verilen görevleri layıkıyla yerine getirmenin gayreti içerisinde olduk. Aynı anlayışı önümüzdeki dönem için de sürdüreceğiz. İlle de bir makam sahibi olarak ülkeye hizmet edilmez. Makam sahibi olmadan da mevcut geçmişinizle de bu ülkede hizmet etme imkânınız var. Birçok makamda bulundum. Belediye başkanlığı bu makamlar içerisinde daha halkla iç içe olan bir makam. Böyle bir makamın değerlendirilmesi yapılacak, eğer uygun bulunursa biz hizmet etmeye hazırız."