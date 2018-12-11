AK Parti'nin büyükşehir adayı Necdet Takva'nın yıllar önceki paylaşımı olay yarattı

AK Parti, birçok ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. O isimlerden biri de Necdet Takva. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necdet Takva'yı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olara açıkladı.

Uzun yıllar Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı yapan Takva, Van'da tanınan bir isim...

YILLAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Takva'nın adaylığının açıklanmasından sonra sosyal medyadaki eski paylaşımları gündeme geldi.

Takva'nın paylaşımlarında AK Parti'ye oy verenlere çok sert eleştiride bulunduğu görülüyor.

Takva'nın, "Kobani düşmeyecek! Gün birlik günüdür, Van halkı sokaklarda olmalı", "Yaşlı bir Kürde yapılan işkencenin emrini veren AKP'lilere oy veren Kürt, babam da olsa evime almam, sokağa atarım" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.



