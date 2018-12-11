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AK Parti'nin büyükşehir adayı Necdet Takva'nın yıllar önceki paylaşımı olay yarattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2018 14:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Necdet Takva'nın yıllar önce attığı tweet ortaya çıktı. Paylaşımda Takva'nın "AKP'lilere oy veren babam olsa evime almam sokağa atarım" ifadelerini kullandığı görülüyor.

AK Parti'nin büyükşehir adayı Necdet Takva'nın yıllar önceki paylaşımı olay yarattı

AK Parti, birçok ilde belediye başkan adaylarını açıkladı. O isimlerden biri de Necdet Takva. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necdet Takva'yı Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olara açıkladı.

Uzun yıllar Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’nı yapan Takva, Van'da tanınan bir isim...

YILLAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI GÜNDEME GELDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Takva'nın adaylığının açıklanmasından sonra sosyal medyadaki eski paylaşımları gündeme geldi.

Takva'nın paylaşımlarında AK Parti'ye oy verenlere çok sert eleştiride bulunduğu görülüyor.
Takva'nın, "Kobani düşmeyecek! Gün birlik günüdür, Van halkı sokaklarda olmalı", "Yaşlı bir Kürde yapılan işkencenin emrini veren AKP'lilere oy veren Kürt, babam da olsa evime almam, sokağa atarım" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

necdet takva


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Anahtar Kelimeler:
ak parti erdoğan Van Necdet Takva

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
AKP doguda pkkli batida fetocudur!... zaten APO PAPA FETO BARZANI SALİH MUSLIM ile el ele fotolari olup andımızı kaldıran kriptolara keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına oy vermek hiç bir TÜRK evladına yakışmaz
AKP doguda pkkli batida fetocudur!... zaten APO PAPA FETO BARZANI SALİH MUSLIM ile el ele fotolari olup andımızı kaldıran kriptolara keşke YUNAN kazansaydı diyen bizans kalıntılarına oy vermek hiç bir TÜRK evladına yakışmaz!......
Akp de ne işi var böyle diyenlerin yok ama bu işte bir iş var gibi bunun gibi çok ,abd ki feto talimat vermiş olmasın bu ve bunun gibilere akp yi bitirin diye, REİS aman ha çok dikkat edilsin yoksa sonumuz olur
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