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AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 16:03 | Son Güncelleme

Genel ve yerel seçimlerde AK Parti’ye en çok oyun çıktığı ilçe olan Harran’da, partililer mevcut belediye başkanı yerine başka bir ismin aday yapılmak istendiği gerekçesiyle ayağa kalktı. 2018 genel seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 98 oranında oy çıkan Harran'dan yola çıkan partililer Şanlıurfa İl Binası önünde eylem yaptı.

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

Şanlıurfa kamuoyunda, son günlerde, Harran ilçesinde AK Parti'nin aday çıkarmayacağı, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz yerine akrabası olan MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz'un oğlu Mahmut Özyavuz'un aday gösterileceği konuşuluyordu. Ancak bu söylentiler AK Parti seçmenlerini ayağa kaldırdı.

"HARRAN'IN SESİNİ DUYUN"

Harran ilçesinden yaklaşık 300 araçlık konvoyla Şanlıurfa ‘daki İl Binasına gelen AK Parti'liler Mevcut başkanı yeniden aday olarak istediklerini belirterek slogan attı. AK Parti'liler “Harran Ak oyların lideridir teslim edilmez”, “Rekortmen Harran, oylarına sahip çıkacak”, “Cumhurbaşkanımız Harran’a sahip çıkın”, “Reisimiz; Ak oyların lideri Harran’ın sesini duyun”, “İnadına Harran, İnadına Ak Parti, İnadına Rekor” ve “AK oyların kalesini teslim etmeyeceğiz” , şeklinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyarak, seslerinin duyulmasını istedi.

AK Parti'liler “yanlış hesap Reis'ten döner. Harran'da rekor kıran AK Parti yerine MHP neden desteklensin. Burada AK Parti olarak yüzde 98 oy aldık. Şimdi aday çıkartmayıp başka bir partinin adayını desteklersek herkes bize güler. Mevcut başkan yeniden aday yapılmalı”dediler.

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ak parti Şanlıurfa Şanlıurfa İl Binası

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu urfalilar kadar parayı sen yalaka bir kesim gormedim
helal olsun sizlere.
gereksiz haber...
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