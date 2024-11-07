AK Parti'nin engelli milletvekili Serkan Bayram partisinin grup başkan vekilini topa tuttu!

TBMM İçişleri Komisyonu'nunda AK Parti'nin engelli Milletvekili Serkan Bayram'ın önerisi üzerine engelli vatandaşlara kaymakam olma yolunu açacak dahiliye kanunu görüşüldü.

AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler'den ise kanun teklifine veto geldi. Serkan Bayram ise TBMM'deki basın açıklamasında Güler'i topa tuttu.

Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Bazı şeyler beni çok üzüyor. Benim partimin grup başkanı bir türlü buna rıza vermedi. Burdan insanlık için, adalet için, barış için, onur için kendi partimin grup başkanıma çağrıda bulunuyorum. Komisyon orada, yazıyı bekliyor. Engelliden kaymakam olmasının önündeki yazıyı bekliyor, komisyon bekliyor. Benim parti grup başkanımın da yazıyı vermesi gerekiyor. Ve çağrım, bütün parti gruplarımız da destek veriyor, tüm vekillerde destek veriyor. Bu tarihi bir sorumluluktur. İç işleri yasasında dahiliye kanunundaki bu maddenin değişmesi insanlık onuru için önemlidir.

"DÜNYADA DEVLETLER ELLE AYAKLA DEĞİL, GÖNÜLLE DÜŞÜNCEYLE YÖNETİLİR"

Hangi dönemde yaşıyoruz? Türkiye yüzyılı diyoruz, yapay zeka diyoruz. Dünya yönetiyor insanlar. Dünyada devletler elle ayakla değil; gönülle, düşünceyle yönetilir, beyinle yönetilir.

Bu sebeple insanlık için adalet için bu engelli kardeşlerin kaymakam olması yönündeki yasa değişikliğini benim grup başkanım Abdullah Güler'e sesleniyorum..."