AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Yılman, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı aday göstereceğini iddia etti.

Sevilay Yılman,"İstanbul'un AK Parti adayı artık belli efendim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Herkes bir şeyler yazdı AK Parti İstanbul adayının kim olacağına dair. Ben de birçok şey duyuyordum bu dev metropolü AK Parti'den kimin yönetmeye aday olacağı ile ilgili ama yazmadım. Daha doğrusu yazmak istemedim. Çünkü dün akşama kadar gerçekten belirsizdi kimin olacağı. Bugün yazmaya karar verdim çünkü kimin İstanbul'a aday olacağı netleşti artık" ifadesini kullandı.

Evet. Yüzde 100 demiyorum çünkü siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve son dakikaya kadar her şey değişip başka bir şey olabilir" diyen Yılman, şöyle devam etti:

'YÜZDE 99 VE ÇOK NET BİÇİMDE YAZIYORUM...'

O nedenle yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum değerli okurlarım: "AK Parti'nin 31 Mart'ta İstanbul'da göstereceği aday Binali Yıldırım'dır!" Yani şu anda TBMM Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sisteminin son Başbakanı unvanına sahip olan Yıldırım… Bazılarınızın, "Bu yazdığın çok ama çok mühim bir konu Sevilay! Nasıl bu kadar kesin ve emin yazabiliyorsun?" dediğinizi duyar gibiyim.