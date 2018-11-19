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AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 19.11.2018 08:25 | Son Güncelleme

'AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak?' sorusunun yanıtı belli oldu. Çok konuşulacak iddiayı gazeteci Sevilay Yılman, bugünkü köşesine taşıdı. "Yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum" ifadelerini kullanan Yılman, AK Parti'nin İstanbul adayının Binali Yıldırım olduğunu duyurdu.

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Yılman, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ı aday göstereceğini iddia etti.

Sevilay Yılman,"İstanbul'un AK Parti adayı artık belli efendim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Herkes bir şeyler yazdı AK Parti İstanbul adayının kim olacağına dair. Ben de birçok şey duyuyordum bu dev metropolü AK Parti'den kimin yönetmeye aday olacağı ile ilgili ama yazmadım. Daha doğrusu yazmak istemedim. Çünkü dün akşama kadar gerçekten belirsizdi kimin olacağı. Bugün yazmaya karar verdim çünkü kimin İstanbul'a aday olacağı netleşti artık" ifadesini kullandı.

Evet. Yüzde 100 demiyorum çünkü siyasette 24 saat bile uzun zamandır ve son dakikaya kadar her şey değişip başka bir şey olabilir" diyen Yılman, şöyle devam etti:

'YÜZDE 99 VE ÇOK NET BİÇİMDE YAZIYORUM...'

O nedenle yüzde 99 diyorum ve çok net bir biçimde yazıyorum değerli okurlarım: "AK Parti'nin 31 Mart'ta İstanbul'da göstereceği aday Binali Yıldırım'dır!" Yani şu anda TBMM Başkanı olan Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter sisteminin son Başbakanı unvanına sahip olan Yıldırım… Bazılarınızın, "Bu yazdığın çok ama çok mühim bir konu Sevilay! Nasıl bu kadar kesin ve emin yazabiliyorsun?" dediğinizi duyar gibiyim.

PARTİ TEŞKİLATI DA BİNALİ YILDIRIM DEDİ

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Ee tabii gazetecilik açısından risk taşıyor böyle bir şeyi yazmak ama sonuçta ben ve benim gibi siyasi kulislerin nabzını tutan gazeteci yazarların maalesef her zaman taşıdığı böyle bir risk de var… Ancak ben bu riski alıyor ve bunu ilan ediyorum rahatlıkla: İstanbul'da aday Binali Yıldırım. Esasında kulislerde Binali Bey'in ismi bayağıdır konuşuluyordu ancak bir türlü netleştirilemiyordu. Ancak dün yapılan temayül yoklamalarının sonucunda da AK Parti'nin İstanbul teşkilatındaki oy kullanma yetkisine sahip olanlar, partililerin neredeyse yüzde 100'e yakını da aday olarak Binali Yıldırım'ı görmek istediği yönde tavır alınca işin adı kondu. Ve zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kafasında olan Binali Yıldırım'ın İstanbul'a aday olması kesin olarak karara bağlandı.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ÜLKEYİ BATIRANLARA OY YOK. İSTERSE CESARETİ VARSA TAYYİP GELSİN OY YOK
bu nasıl bi şey önce başkakan sonra meclis bsşkanı sonra belediye başkanı en sonda bizim köyden muhtar olursa bu iş tamam.
TEMAYÜL de Teşkilata tek tek arayıp BİNALİ yazın dediler. Bizde yazdık.
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