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AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2018 10:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerden biriyle konuştuğunu belirten gazeteci Candaş Tolga Işık, bu kişinin kendisine "İstanbul'da İnce aday olursa başka, farklı bir isim aday olursa başka isim göstereceğiz" dediğini aktardı.

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Muharrem İnce detayı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Posta Gazetesi'ndeki bugünkü köşe yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis bilgilerine yer verdi.

"AK Parti yönetiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimlerden biriyle konuştum dün. 'İstanbul adayınız kim olacak?' diye sordum" ifadesini kullanan Işık, şöyle devam etti:

"Bu yerel seçim hiç kimse için çantada keklik değil. Bilhassa büyükşehirlerde. CHP'nin adayına bakacağız önce. İstanbul'da İnce aday olursa başka, farklı bir isim aday olursa başka." dedi ve ekledi: "Mevlüt Bey (Uysal) çalışkan bir arkadaşımız. Başakşehir'de çok başarılı oldu. Büyükşehirde de çok gayretli. Normal şartlarda onun devam etmesi düşünülebilir. Ancak CHP Muharrem İnce'yi aday gösterirse karşısına muhtemelen kabineden eski ya da yeni güçlü bakanlardan birini çıkarmak daha akla yatkın."

SARIGÜL İÇİN EYÜP İDDİASI

Gazeteci Işık yazısında ayrıca, CHP'nin Mustafa Sarıgül'ü Eyüp'ten aday gösterebileceğini yazdı. Işık, yazısında şu ifadelere yer verdi;

Bu iddiayı ilk duyduğumda dedim ki “Olmaz öyle şey bu Sarıgül’e git başka partiden aday ol demektir.” Ne yalan söyleyeyim çok ciddiye de almadım. Ancak CHP genel merkezinden gelen haberler parti içinde bir grubun Kılıçdaroğlu’na “Şişli nasıl olsa bizde, kimi aday gösterirsek kazanacağız. Eyüp’te AK Parti’yle kafa kafayayız. Sarıgül gibi güçlü bir isimle girersek Eyüp’ü de alırız” dediklerini öğrendim. Sarıgül o riski bir kez büyükşehir belediyesine aday olup aldı. Milletvekilliği aday adaylığı için ön seçime girerek ikinci kez de aldı. Şimdi üçüncü kez almaz. Velhasıl siyaseten CHP açısından yeni bir belediye kazanma fikri ne kadar mantıklıysa, adı Şişli’yle özdeşleşmiş, aylar önce çalışmaya başlayan Sarıgül’ün gidip başka bir ilçeden aday olmasını beklemek o kadar saçma.

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
İNCE İNCE GELİYORUZ. ALLAHIN İZNİ İLE BUNLARI BİTİRECEĞİZ. HARAMA RÜŞVETE SON VERECEĞİZ. İNCE BİZİM BAŞKAN ADAYIMIZ OLACAK.
İNCE ADAY OLURSA İSTANBUL CHP'NIN OLUR..KİM KARŞISINA ÇIKARSA ÇIKSIN EZER GEÇER SAYIN İNCE.. HALKIN ADAMI MUHARREM İNCE..
Allah varya allah işte o alah büyük
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