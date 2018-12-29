AK Parti'nin İstanbul adaylarını tanıtacağı toplantıda kavga çıktı!

AK Parti'nin İstanbul il ve ilçe adaylarını tanıtacağı tören öncesi, Sinan Erdem Spor Salonu'nda partililer arasında büyük bir kavga çıktı. Oturma düzenine itiraz eden Bahçelievler ve Sultanbeyli teşkilatları arasında çıkan tartışma daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya polis müdahale etti.

Haberler'den Turgay Çakmakçı'nın haberine göre, AK Parti aday tanıtım toplantısına damga vuran kavgada gruplar bir araya gelerek barıştı. İki grup daha sonra beraber gazetecilere poz verdi.

KULİS: AK PARTİ'NİN İSTANBUL İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe adaylarının kesinleştiği iddia edildi. Adayların bugün düzenlenecek toplantı ile tanıtılması beklenirken İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olacak isimleri arayarak gerçekleşecek programa davet etti.

Kulis bilgilerine göre AK Parti, Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. Resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'den, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Ataşehir'den aday gösterildi. 3. dönemi biten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise Beykoz'dan aday gösterildi. Eski TOKİ Başkanı Ergün Turan ise Fatih'ten aday gösterildi.