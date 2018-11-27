'AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu' iddiası

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR? Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ancak o günlerde ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi.

Çetin, buna göre, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak" dedi.

Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten birçok derneğin kuruluşuna öncülük etti. Bunlardan bir tanesi Kayseri’de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bir diğeri ise, öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri oldu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.

18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile ülkeye örnek oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.