'AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayı belli oldu' iddiası

AK Parti'nin 20 ildeki adayları bugün açıklanıyor. Açıklama öncesi canlı yayında toplantıya ilişkin konuşan Habertürk TV muhabiri Çimen Çetin, isimlerin salondaki ekrana yanlışlıkla yansıtıldığını söyledi.
Çetin, buna göre, "İzmir için Nihat Zeybekci, Ankara için ise Mehmet Özhaseki açıklanacak" dedi.
İSTANBUL ADAYI BİNALİ YILDIRIM
Ayrıca, haberturk'de yer alan habere göre, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım oldu. Yıldırım'ın isminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arjantin programı dönüşünde açıklanacağı belirtildi.
"ZEYBEKCİ, TEBRİKLERİ KABUL EDİYOR"
Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Denizli milletvekili olan Zeybekci grup toplantı salonuna girişinde milletvekillerinin tebrikleri ile karşılandığı belirtildi.
MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?
Mehmet Özhaseki 1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ancak o günlerde ülkede hakim olan siyasi şartlar nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi.
Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı. 1980 sonrasında sosyal amaçlı faaliyetler yürüten birçok derneğin kuruluşuna öncülük etti. Bunlardan bir tanesi Kayseri’de ilk defa aşevi faaliyetlerinin başlatılmasıdır. Bir diğeri ise, öğrencilere karşılıksız burs temini ile kış aylarında dar gelirliler için yakacak fonu gibi hayır faaliyetleri oldu. 27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi.
18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile ülkeye örnek oldu. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.
Tarihi Kentler Birliği'nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını da yapan Mehmet Özhaseki, TKB'nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden tarih-kültür mirasına kazandırılmasında büyük rol oynadı. Özhaseki, AK Parti'den milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak seçildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, iyi düzeyde İngilizce-Arapça bilmektedir.
NİHAT ZEYBEKCİ KİMDİR?
Nihat Zeybekci 1 Ocak 1961 tarihinde, Denizli'nin Tavas ilçesinde dünyaya geldi.
İlk ve orta okulu memleketinde tamamlayan Zeybekci, liseyi yatılı bir şekilde Kütahya'da okudu.
Lise mezuniyetinin ardından Marmara Üniversitesi'inde eğitimini sürdürdü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Zeybekci, üniversite eğitimi boyunca bir dış ticaret şirketinde çalıştı.
İstanbul Üniversitesi'nin Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ise yüksek lisansını tamamladı.
Profesyonel iş yaşamına İstanbul’da özel sektörde başladı. Denizli'de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yaptı, 1994 senesindeyse Turkuaz Tekstil'i kurdu.
Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunan Zeybekci, Denizci Platform Sözcülüğü görevini üstlendi ve iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü.
Siyasete 2004 senesinde atılan Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili olarak meclise girdi.
AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması'nın ardından 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı.
Ayrıca Nihat Zeybekci, 2004-2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdi.
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