AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "AK Parti İstanbul'dan kimi aday gösterecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında 30 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulislere yer verdi.

"Teşkilatın en çok istediği isim Binali Yıldırım. Binali Bey aday olursa AK Parti için rahat bir seçim olur" diyen Işık, şöyle devam etti:

"Ancak Yıldırım’ın İstanbul’a aday olmak isteyip istemediği tam bir muamma. Yakınları 'İstemiyor' diyor, partililer 'Fikrini değiştirdi, adaylığa sıcak bakıyor artık' diyor. Ben ise Binali Yıldırım’ı birazcık tanıyan biri olarak şunu söylüyorum: Lideri ve partisi ne görev verirse Binali Bey bunu kabul eder. Dün böyle oldu, bugün de böyle olur. Binali Yıldırım olmazsa kim aday olur? Mevlüt Uysal aday olmak istiyor ve çalışıyor. Şayet genel başkan ve genel merkez, yıldız bir aday çıkarmazsa görünen o ki; adaylığı en muhtemel isimlerden biri de o olacak."

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: İSTANBUL'U KAZANIRIM

Işık, yerel seçimlerle ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in kendisini aradığını belirtti. Işık, Tekin'in ifadelerini şöyle aktardı:

“İstanbul’da AKP ile aramızda yüzde 13 fark var. Bu farkı tek kapatabilecek aday benim. İstanbul’da 785 mahalle gezdim şu ana kadar. Bir nevi doktora yaptım. Açık söylüyorum o farkı kapatırım, üstüne de yüzde 3-5 arası oy koyup İstanbul’u kazanırım.”



