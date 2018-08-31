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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 08:32 | Son Güncelleme

Yerel seçimler için partilerin adayları belirleme çalışmaları devam ederken, "AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak?" sorusunun yanıtı için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın adının, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için geçtiğini yazdı. Yıldırım'ı tanıdığını ileri süren Işık, "Lideri ve partisi ne görev verirse Binali Bey bunu kabul eder. Dün böyle oldu, bugün de böyle olur" dedi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı kim olacak? Binali Yıldırım iddiası

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, "AK Parti İstanbul'dan kimi aday gösterecek?" başlığıyla yayımlanan yazısında 30 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulislere yer verdi.

"Teşkilatın en çok istediği isim Binali Yıldırım. Binali Bey aday olursa AK Parti için rahat bir seçim olur" diyen Işık, şöyle devam etti:

"Ancak Yıldırım’ın İstanbul’a aday olmak isteyip istemediği tam bir muamma. Yakınları 'İstemiyor' diyor, partililer 'Fikrini değiştirdi, adaylığa sıcak bakıyor artık' diyor. Ben ise Binali Yıldırım’ı birazcık tanıyan biri olarak şunu söylüyorum: Lideri ve partisi ne görev verirse Binali Bey bunu kabul eder. Dün böyle oldu, bugün de böyle olur. Binali Yıldırım olmazsa kim aday olur? Mevlüt Uysal aday olmak istiyor ve çalışıyor. Şayet genel başkan ve genel merkez, yıldız bir aday çıkarmazsa görünen o ki; adaylığı en muhtemel isimlerden biri de o olacak."

CHP'Lİ GÜRSEL TEKİN: İSTANBUL'U KAZANIRIM

Işık, yerel seçimlerle ilgili olarak CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in kendisini aradığını belirtti. Işık, Tekin'in ifadelerini şöyle aktardı:

“İstanbul’da AKP ile aramızda yüzde 13 fark var. Bu farkı tek kapatabilecek aday benim. İstanbul’da 785 mahalle gezdim şu ana kadar. Bir nevi doktora yaptım. Açık söylüyorum o farkı kapatırım, üstüne de yüzde 3-5 arası oy koyup İstanbul’u kazanırım.”


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BENCE REİS OLMALI.. HATTA TÜM KOLTUKLAR ONUN OLMALI..
KİMİ KOYARSANIZ KOYUN YEREL SEÇİMLERDE İŞİNİZ ZOR GENEL SEÇİMLERDE VERİLEN SÖZLER NE OLDU DOLAR 7.000 OLDU 3600 GÖSTERGE HAYAL OLDU ACABA BU SEFER HANGI VAATLERLE MİLLETİ KANDIRMAYA ÇALIŞACAKSINIZ VAADINIZDE KALMADI KI
Arkadaş ne adammış şu Binali bey? Geçen 20 yıla yakın zamanda Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yapmış, her dönem İzmir Belediye Başkanlığı için ismi geçmiş, son olarak İstanbul B.B. adaylığı gündeme gelmiş. Koskoca Ak Parti'de Binali Yıldırım'dan başka kimse kalmamış mı Allah aşkına?
Gözünüzü toprak doyursun
binali inali sen izmire aday ol orda daha çok şanslısın
ALLAH RIZASI İÇİN BUKADAR İNSANIN HUZURUNU RAHATLIGINI DÜŞÜNEN BİRİSİ GELSİN !!!!
AKP den Binali Yıldırım aday olursa hayatlarının en büyük hatasını yaparlar.
HER YER TRAFİK 7 - 24 İstanbulda 20 milyon insan yaşiyor heryere metro lazim şart oglu şart !!!! Deniz yollarini hiç kullanmiyoruz boşu boşuna trafigi tikiyorlar İNŞALLAH İŞTEN ANLAYAN BİRİ GELİR ARTIK !!!! GÖKDELEN BİNALARINI TAMAMEN DURDURURLAR İNŞALLAH !!!
isabetli olur mevcut başkan güven vermiyor
Yazım bir kenara İbb adayı Metin Külünk olacak
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