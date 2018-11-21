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AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 09:15 | Son Güncelleme

Yerel seçim için aday belirleme süreci devam eden AK Parti'de İstanbul'daki adayları belli oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Binali Yıldırım isminin netleştiğini belirtirken; Büyükçekmece, Ümraniye, Sarıyer, Beyoğlu, Zeytinburnu, Bakırköy, Üsküdar ve Esenler adaylarının da belirlendiğini yazdı.

AK Parti'nin İstanbul'daki adayları belli oldu! İsim listesini açıkladı

Yerel seçim için gösterilecek adaylarla ilgili temayül yoklaması yapan AK Parti'de adaylar netleşmeye başladı. Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'teki 'İlk adaylar belli oldu' başlıklı bugünkü yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları için AK Parti'den aday olacak isimlerin belli olduğunu duyurdu.

İBB başkanlığı için "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı yüzde 99,9999 Binali Yıldırım" ifadelerini kullanan Altaylı, AK Parti'nin İstanbul'u riske atmak istemedğini belirtti.

MİSBAH DEMİRCAN SARIYER'E!

Beyoğlu’nda 3 dönemini dolduran mevcut başkan Misbah Demircan'ın Sarıyer'den aday gösterileceğini ifade eden Altaylı, "Beyoğlu için Haydar Ali Yıldız kesinleşmiş." diye yazdı.

BAKIRKÖY, BÜYÜKÇEKMECE, ÜMRANİYE, ZEYTİNBURNU ADAYLARI

"Bakırköy'de sürpriz ve tanıdık bir isim ifadelerini diyen" Altaylı, Büyükçemece, Ümraniye ve Zeytinburnu adaylarını duyurarak şu ifadeleri kullandı;

"Büyükçekmece’de Recep Erol, Ümraniye’de İsmet Yıldırım, Bakırköy’de sürpriz ve tanıdık bir isim, Ali Talip Özdemir, Zeytinburnu’nda Ömer Arısoy AK Parti’nin adayları..

İKİ İLÇEDE MEVCUT BAŞKANLaR YENİDEN ADAY

Esenler ve Üsküdar’da ise mevcut başkanlarla devam kararı alınmış."

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üsküdara iyi bir muhalif aday çıkarsa kesin kaybederler üsküdarlı hiç memnun değil
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