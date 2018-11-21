AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! Numan Kurtulmuş duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş adaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz." dedi.
Kulislerde, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ismi sıklıkla telaffuz ediliyor.
Yapılan temayül yoklamalarında da bu isimlerin öne çıktığı belirtilirken, İstanbul için Mehmet Müezzinoğlu isminin de öne çıkanlar arasında yer aldığı aktarılıyor. Ankara için ismi geçen isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer alıyor.
TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:
İTTİFAK OLACAK MI?
Bugün görüşmede, görüşmenin serine göre yerel seçimde işbirliği imkanı nasıl olabilir? Nasıl yapılabilir? Her iki liderin ele alacağı konulardan birisidir. Eğer hakikaten yerel seçimde işbirliği imkanı ortaya çıkarsa bunun detayları konuşulur. Ve sürdürülmeye çalışılır. Sonuçta her iki partinin de milletin de lehine bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum.
İSTANBUL VE ANKARA ADAYI BELLİ OLDU
Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.
Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir.
KAŞIKÇI CİNAYETİ
Emri kim verdiyse bu cinayetin sorumlusudur. ABD veliaht prensle olan yakın diyalog nedeniyle olayı görmezden gelme gibi bir gayret içinde. CIA’in bu emri kimin verdiğini bilmemesi mümkün değildir. Dün itibarıyla bir uluslararası soruşturma meselesi gündeme geldi. Bu da konuşulabilir.
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