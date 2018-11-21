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AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! Numan Kurtulmuş duyurdu

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, canlı yayında yaptığı açıklamada AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının belli olduğunu duyurdu. Kurtulmuş yaptığı açıklamada 'İstanbul ve Ankara gibi birçok büyükşehirde adayın kim olacağı belli oldu' ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! Numan Kurtulmuş duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş adaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz." dedi.

Kulislerde, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ismi sıklıkla telaffuz ediliyor.

Yapılan temayül yoklamalarında da bu isimlerin öne çıktığı belirtilirken, İstanbul için Mehmet Müezzinoğlu isminin de öne çıkanlar arasında yer aldığı aktarılıyor. Ankara için ismi geçen isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer alıyor.

TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

İTTİFAK OLACAK MI?

Bugün görüşmede, görüşmenin serine göre yerel seçimde işbirliği imkanı nasıl olabilir? Nasıl yapılabilir? Her iki liderin ele alacağı konulardan birisidir. Eğer hakikaten yerel seçimde işbirliği imkanı ortaya çıkarsa bunun detayları konuşulur. Ve sürdürülmeye çalışılır. Sonuçta her iki partinin de milletin de lehine bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYI BELLİ OLDU

Seçim strateji heyetini sürdürüyoruz. Her hafta bu toplantıyı sürdürüyoruz. Bugün de bu toplantıyı akşam saatlerinde yapacağız. Biz süreci zaten yürütüyoruz. Bu hafta içerisinde kampanya ile ilgili ilk hazırlığı da yapmış olacağız.

Adayların tespiti meselesinde büyük mesafe alındı. İstanbul, Ankara başta olmak üzere adaylar belli oldu. Siyasi etik gereği bizim bunu söylememiz, kulislere sızdırmamız doğru olmaz. Bunun nasıl, ne zaman ilan edileceği genel başkanımızın takdirindedir. Bu hafta sonu ilan edilebilir.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Emri kim verdiyse bu cinayetin sorumlusudur. ABD veliaht prensle olan yakın diyalog nedeniyle olayı görmezden gelme gibi bir gayret içinde. CIA’in bu emri kimin verdiğini bilmemesi mümkün değildir. Dün itibarıyla bir uluslararası soruşturma meselesi gündeme geldi. Bu da konuşulabilir.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Sen DOLARI bir haftada 2 Katına çıkar İnsanların Maaşlarını Yarı Yarıya düşür Satın alma gücünü de 1/4 de düşür sonra da çık halktan oy iste Şahsen Ben Olsaydım Utanırdım. Kısa sürede dolardan kimler zengin oldular Kimlere Tüyo verildi Maaş Yarı Yarıya düştü Yetmedi Fiyatlar da iki kat arttı Bunun sorumlusu yalnızca iktidar değildir. İktidara Oy verenlerdir vebali onlarındır Haram olsun insanlar inim inim inliyor AKP de yok İZmir Yok İstanbul Yok Ankaraya kim başkan olacak hesabı yapıyor utanır insan Yaptıklarınızı neden Yargının önüne koymuyorsunuz Ya da neden görevden aldınız madem suçu yok
İstanbul Büyükşehir Adayı: Binali YILDIRIM, Yolun açık olsun. Halkına hizmet etmeyen Hakkı na hizmet etmiş sayılmaz! Halkına Zulüm eden Hakkı na İsyan etmiş olur.
ATAYIN BİTSİN
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