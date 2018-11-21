AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu! Numan Kurtulmuş duyurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş adaylarla ilgili yaptığı açıklamada, "İstanbul Ankara gibi birçok adayın kim olacağı belli oldu ancak siyasi etik gereği bunu söylemek doğru olmaz." dedi.

Kulislerde, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı olan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin ismi sıklıkla telaffuz ediliyor.

Yapılan temayül yoklamalarında da bu isimlerin öne çıktığı belirtilirken, İstanbul için Mehmet Müezzinoğlu isminin de öne çıkanlar arasında yer aldığı aktarılıyor. Ankara için ismi geçen isimler arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer alıyor.

TRT Haber’de açıklamalar yapan Kurtulmuş şunları söyledi:

İTTİFAK OLACAK MI?

Bugün görüşmede, görüşmenin serine göre yerel seçimde işbirliği imkanı nasıl olabilir? Nasıl yapılabilir? Her iki liderin ele alacağı konulardan birisidir. Eğer hakikaten yerel seçimde işbirliği imkanı ortaya çıkarsa bunun detayları konuşulur. Ve sürdürülmeye çalışılır. Sonuçta her iki partinin de milletin de lehine bir sonuç çıkacağını ümit ediyorum.