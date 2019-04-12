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AK Parti'nin itirazı kabul edildi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimler iptal edildi

SEÇİM HABERLERİ  | 12.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki seçimlere yaptığı itiraz kabul edildi ve Keskin'de seçimler iptal edildi.

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde seçimler iptal edildi

Kesin olmayan sonuçlara göre, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimde Keskin ilçesinde, İYİ Parti adayı Necati Alsancak bin 806 oy, AK Parti adayı Dede Yıldırım bin 799 oy almıştı.

AK Parti adayı Yıldırım, oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunmuştu. İlçe Seçim Kurulu, Yıldırım'ın itirazını reddederek, tutanaklara yansıyan hatayı düzeltmiş ve Yıldırım'ın oyu bin 800 olmuş, fark 6'ya düşmüştü. Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın da kabul edilmemesi üzerine AK Parti, YSK'ye başvurmuştu.

KESKİN İLÇESİNDE SEÇİMLER 2 HAZİRAN'DA YENİLENECEK

İtirazı görüşen YSK, ilçede kısıtlı seçmenin oy kullandığını belirleyerek, bunun sonucu etkilemesi nedeniyle seçimlerin iptaline hükmetti. Keskin ilçesinde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.


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