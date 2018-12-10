AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci'den 'rakı' açıklaması

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir hak ettiği yere mutlaka ulaşacak. İzmir'de hizmetkar olması gereken siyaset kendi kabiliyetsizliğini örtmek için İzmir'i maalesef bazı şeylere alet etmiş. Bundan sonra inşallah yapamayacaklar." dedi.

Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MHP ve BBP İzmir İl başkanlıklarını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin'le görüşen Zeybekci, İzmir'in bu coğrafyanın en güzel şehri olduğunu, hak ettiğini alacağını, hak ettiği yere ulaşacağını söyleyerek, "İzmir artık oyalanmayacak. Asla başka bir bahara, mevsime bırakılmayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolculuğunda maalesef istediğimiz noktada olamayan İzmir'in tahammülü bitmiştir." dedi.

Zeybekci, yerel seçim sürecinde İzmir'in hak ettiği yerde olması için seçim kampanyasını beraber yürüteceklerini ifade ederek, "MHP il binası aynı zamanda benim de il binamdır." diye konuştu.

Tek amaçlarının memleket ve milleti bir önceki günden daha iyi bir noktaya getirmek olduğunu belirten Zeybekci, "İzmir'de hizmetkar olması gereken siyaset İzmir'e ve İzmirliye hizmet etmesi gereken siyaset kendi kabiliyetsizliğini örtmek için İzmir'i maalesef bazı şeylere alet etmiş. Bundan sonra inşallah yapamayacaklar. Biz de bunun tarafında olmayacağız." dedi.