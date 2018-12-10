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AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci'den 'rakı' açıklaması

SEÇİM HABERLERİ  | 10.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Kimsenin İzmirlinin değerlerini 2 kadeh rakıya indirmeye hakkı yoktur, haddi de değildir.' ifadesi sorulan AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Zeybekci, "İzmir'in yaşam standardı veya yaşam farklılığı bizi ilgilendirmez" yanıtını verdi.

AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekci'den 'rakı' açıklaması

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, "İzmir hak ettiği yere mutlaka ulaşacak. İzmir'de hizmetkar olması gereken siyaset kendi kabiliyetsizliğini örtmek için İzmir'i maalesef bazı şeylere alet etmiş. Bundan sonra inşallah yapamayacaklar." dedi.

Zeybekci ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, MHP ve BBP İzmir İl başkanlıklarını ziyaret etti.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin'le görüşen Zeybekci, İzmir'in bu coğrafyanın en güzel şehri olduğunu, hak ettiğini alacağını, hak ettiği yere ulaşacağını söyleyerek, "İzmir artık oyalanmayacak. Asla başka bir bahara, mevsime bırakılmayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolculuğunda maalesef istediğimiz noktada olamayan İzmir'in tahammülü bitmiştir." dedi.

Zeybekci, yerel seçim sürecinde İzmir'in hak ettiği yerde olması için seçim kampanyasını beraber yürüteceklerini ifade ederek, "MHP il binası aynı zamanda benim de il binamdır." diye konuştu.

Tek amaçlarının memleket ve milleti bir önceki günden daha iyi bir noktaya getirmek olduğunu belirten Zeybekci, "İzmir'de hizmetkar olması gereken siyaset İzmir'e ve İzmirliye hizmet etmesi gereken siyaset kendi kabiliyetsizliğini örtmek için İzmir'i maalesef bazı şeylere alet etmiş. Bundan sonra inşallah yapamayacaklar. Biz de bunun tarafında olmayacağız." dedi.

RAKI TARTIŞMASI

Bir gazetecinin, Zeybekci'nin İzmir'in değerlerine karışmayacağını ifade ettiğini ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "Kimsenin İzmirlinin değerlerini 2 kadeh rakıya indirmeye hakkı yoktur, haddi de değildir.' ifadesini kullandığını belirtmesi üzerine Nihat Zeybekci, şöyle konuştu:

"İzmir'in meseleleri başkadır. İzmir'de işimiz, gücümüz millete hizmet etmektir. Biz indirmedik, asla öyle bir şey de söylemedik. İzmir'in yaşam standardı veya yaşam farklılığı bizi ilgilendirmez. Öyle bir şeyimiz de olmaz zaten. İzmir'de kimse beceriksizliklerini, İzmir'in hak ettiklerini alma konusunda geri kalmışlığını, İzmir'in 21. yüzyılda olması gereken yerdeki tartışmalar yerine bunları kılıflamak üzere başka noktaya çekmeye çalışmasın. Öyle bir meselemiz de yok zaten. İzmir'de ve Türkiye'nin hiçbir yerinde de böyle bir endişe yoktur."

Zeybekci, İZBAN'daki greve ilişkin soru üzerine de "İzmirlilerin mağdur olmaması için yapılması gerekenleri takip ediyoruz, görüşüyoruz, ihtiyaç olması halinde ki ihtiyaç olacağını düşünüyoruz olayın çözümü için biz de destek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
senin ne tipin ne vasfın yeterli değil izmire belediye başkanı olmaya
Menfaat dünyası, yakında bende içerim derse şaşırmam.
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