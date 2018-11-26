AK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil 20 adayı yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 ilin belediye başkan adayını daha partisinin yarın yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda açıklayacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak.

Toplantıda, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas'ın belediye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: AA



