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AK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil 20 adayı yarın açıklanacak

SEÇİM HABERLERİ  | 26.11.2018 09:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın AK Parti'nin Ankara ve İzmir adaylarının da içinde olduğu 20 ismi daha açıklayacak.

AK Parti'nin İzmir ve Ankara dahil 20 adayı yarın açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 ilin belediye başkan adayını daha partisinin yarın yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda açıklayacak.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak.

Toplantıda, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas'ın belediye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.

Kaynak: AA

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
YANLIŞ ANLAŞILMASIN AMA MALESEF PAPAZ RAHİP HAHAM DOLU BİR PARTİ MKYK ÜYELERİ DE DAHİL ÇOK BÜYÜK HASAR VERECEK ÜLKEYE.....TEK ERDOĞANIN GÜCÜ BİR NOKTAYA KADAR YETİYOR ŞU AN. EN SON 5 ÖNEMLİ İNSANLA GÖRÜŞTÜM. ERDOĞANIN ELİ AYAĞI BAĞLI ANCAK ÇOK BÜYÜK İŞ BAŞARDI TÜRKİYEDE ŞU AN DEDİLER.....MEVZU DERİN. ..TÜM MİLLETİN UYANMASI FARZ OLDU ARTIK. GÖRÜNMEYEN SİNSİ SAVŞÇILAR DEVREDE DİKKAT DEDİLER. ERDOĞAN DEVRİLİRSE TÜRKİYEDE DEVRİLECEK DEDİLER.....MYNET YAYINLAYINIZ ÜLKENİN BEKASI ÇOK ÖNEMLİ DİKKAT.
EYT
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