AK Parti'nin kazandığı ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Refahiye'de gerçekleştirilen yerel seçimde AK Parti Adayı Çakmak Paçacı 902 oy alırken, MHP Adayı Cevdet Çınar'a ise 854 oy çıktı. MHP İlçe teşkilatı, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını 58 oy farkı ile kaybettikleri seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe ile başvuruda bulundu.

MHP'nin seçimin iptali yönündeki başvurusu üzerine AK Parti'den yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci Refahiye’de seçimin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na yapılan müracaat ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"31 mart 2019 Mahalli İdareler Yerel seçimlerinde Refahiye Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin İlçe Seçim Kurulu'na siyasi bir parti tarafından talepte bulunulmuştur. AK Parti olarak İlçe Seçim Kurulu'nun toplantısı sonucu alacağı kararı beklemekteyiz. Hukuki sürece saygılıyız çıkacak karara göre gerekli girişimleri yapacağız. İlçe Seçim Kurulu bugün yaptığı toplantıda karar verememiştir. Ancak İlçe Seçim Kurulu talebi ret de edebilir ilçede seçimleri iptal etme gibi bir durumda söz konusu. Alınacak karar doğrultusunda gerekli adımları atacağız. İl, ilçe ile tüm teşkilatımız ve avukatlarımız konu ile ilgili takiplerini yapıyorlar. Kurulun 4 Nisan Perşembe günü tekrar toplanmasını bekliyoruz."

İHA

